Умельцы превратили спортивный Cadillac в оригинальный пикап (фото)

Купе Cadillac CTS переделали в оригинальный пикап в спортивном стиле. Автомобиль оснащен бензиновым V6 мощностью более 300 сил.

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В США появился очень необычный пикап. В его основе лежит премиальный Cadillac CTS. Фотографии нестандартного автомобиля опубликовали на сайте Reddit.

Оригинальный тюнинг Cadillac CTS выполнили мастера из штата Айдахо. За основу взяли более редкую версию в кузове купе. Автомобиль напоминает легковые пикапы вроде Chevrolet El Camino, Holden Ute и Ford Ranchero.

Автомобилю срезали крышу и оборудовали грузовую платформу Фото: Reddit

Крышу Cadillac CTS Coupe срезали сзади и обустроили грузовую платформу. Кроме того, кузов несколько удлинили, установили откидной задний борт, сдвижную крышку-роллет и фаркоп. Узкие вертикальные фонари позаимствовали у старого Ford Pinto.

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Салон Cadillac CTS Coupe не меняли — передняя панель, руль и кресла первого ряда остались стандартными. Конечно, автомобиль теперь не имеет задних сидений.

Фонари позаимствовали у Ford Pinto Фото: Reddit

Пикап Cadillac CTS Coupe сохранил стандартный бензиновый V6 объемом 3,6 л и мощностью 304 л. с., однако его дополнили спортивной выхлопной системой. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, недавно в Киев привезли первый электромобиль Cadillac.

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