Умільці перетворили спортивний Cadillac на оригінальний пікап (фото)

Купе Cadillac CTS переробили на оригінальний пікап у спортивному стилі. Автомобіль оснащений бензиновим V6 потужністю понад 300 сил.

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У США з’явився дуже незвичний пікап. У його основі лежить преміальний Cadillac CTS. Світлини нестандартного автомобіля опублікували на сайті Reddit.

Оригінальний тюнінг Cadillac CTS виконали майстри зі штату Айдахо. За основу взяли більш рідкісну версію в кузові купе. Автомобіль нагадує легкові пікапи на кшталт Chevrolet El Camino, Holden Ute та Ford Ranchero.

Автомобілю зрізали дах та обладнали вантажну платформу Фото: Reddit

Дах Cadillac CTS Coupe зрізали ззаду і облаштували вантажну платформу. Крім того, кузов дещо подовжили, встановили відкидний задній борт, зсувну кришку-ролету та фаркоп. Вузькі вертикальні ліхтарі запозичили в старого Ford Pinto.

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Салон Cadillac CTS Coupe не змінювали – передня панель, кермо та крісла першого ряду залишилися стандартними. Звісно, автомобіль тепер не має задніх сидінь.

Ліхтарі запозичили в Ford Pinto Фото: Reddit

Пікап Cadillac CTS Coupe зберіг стандартний бензиновий V6 об'ємом 3,6 л та потужністю 304 к. с., проте його доповнили спортивною вихлопною системою. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста автоматична КПП.

До речі, нещодавно в Київ привезли перший електромобіль Cadillac.

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