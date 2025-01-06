На европейский рынок выходит недорогой городской электрокар за $18 500 (фото)
Компактный XEV Yoyo Pro достигает всего 2,53 м в длину и весит всего 836 кг. Электрокар способен развить 80 км/ч и проехать 150 км без подзарядки.
В Европе появится недорогой электромобиль XEV Yoyo Pro. Бюджетное городское авто сначала выйдет на рынок Великобритании и будет стоить от 15 000 фунтов стерлингов ($18 500). Об этом сообщает издание Auto Express.
XEV Yoyo Pro — двухместный ситикар по типу Smart, разработанный в Гонконге. Его собирают всего из 57 компонентов-модулей.
2,53-метровый XEV Yoyo Pro с пластиковым кузовом весит всего 836 кг. У него массивные бамперы, крупные светодиодные фары и большая площадь остекления.
В салоне жесткий пластик, а вместо дверных ручек установлены петли, однако электрокар оснащен 10-дюймовым центральным дисплеем. Комплектация также включает панорамную крышу и бесключевой доступ. Объем багажника составляет 140 л.
Электромотор мощностью 20 л. с. установлен на задней оси. XEV Yoyo Pro способен развить 80 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 10,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Зарядка занимает 3 часа, также есть возможность быстро заменить разряженную батарею.
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