На європейський ринок виходить недорогий міський електрокар за $18 500 (фото)

Компактний XEV Yoyo Pro сягає всього 2,53 м завдовжки та важить лише 836 кг. Електрокар здатен розвинути 80 км/год і проїхати 150 км без підзарядки.

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У Європі з’явиться недорогий електромобіль XEV Yoyo Pro. Бюджетне міське авто спочатку вийде на ринок Великої Британії і коштуватиме від 15 000 фунтів стерлінгів ($18 500). Про це повідомляє видання Auto Express.

XEV Yoyo Pro сягає усього 2,53 м завдовжки

XEV Yoyo Pro – двомісний сітікар на кшталт Smart, розроблений у Гонконгу. Його збирають усього з 57 компонентів-модулів.

2,53-метровий XEV Yoyo Pro з пластиковим кузовом важить усього 836 кг. У нього масивні бампери, крупні світлодіодні фари та велика площа скління.

У салоні встановлено 10-дюймовий тачскрін

У салоні жорсткий пластик, а замість дверних ручок встановлені петлі, проте електрокар оснащений 10-дюймовим центральним дисплеєм. Комплектація також включає панорамний дах і безключовий доступ. Об’єм багажника становить 140 л.

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Електромотор потужністю 20 к. с. встановлений на задній вісі. XEV Yoyo Pro здатен розвинути 80 км/год.

Об"єм багажника складає 140 л

Акумуляторна батарея ємністю 10,4 кВт∙год забезпечує запас ходу в 150 км. Зарядка займає 3 години, також є можливість швидко замінити розряджену батарею.

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