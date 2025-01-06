Гость из 2000-х: обнаружен 20-летний Hummer без пробега (фото)

Hummer H2 не эксплуатировался и стоял в гараже на протяжении двух десятилетий. Внедорожник оснащен 6,0-литровым V8 и богато укомплектован.

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В США обнаружили хорошо сохранившийся Hummer H2 2004 года. Автомобиль не эксплуатировался и выглядит так, будто только что приобретен в автосалоне. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids, где внедорожник выставили на продажу.

Пробег внедорожника составляет всего 210 км Фото: Cars and Bids

На одометре Hummer H2 высвечивается пробег всего 210 км. В течение двух десятилетий авто хранилось в гараже и не эксплуатировалось.

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Hummer H2 — капсула времени в почти идеальном состоянии. На его кузове можно заметить лишь незначительные потертости, а салон, днище и силовой агрегат прекрасно сохранились. Также есть оригинальные документы на авто, родные коврики и аптечку.

Внедорожник прекрасно сохранился Фото: Cars and Bids

Комплектация Hummer H2 2004 года довольно богатая. Его интерьер обшит кожей, есть люк, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, акустика Bose, электропривод сидений и пневмоподвеска.

Под капотом установлен 6,0-литровый V8 Фото: Cars and Bids

Под капотом Hummer H2 установлен 6,0-литровый V8 мощностью 320 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, ранее на аукцион выставили капсулу времени BMW M3 E36 1995 года.

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