Гість із 2000-х: виявлено 20-річний Hummer без пробігу (фото)

Hummer H2 не експлуатувався і стояв у гаражі впродовж двох десятиліть. Позашляховик оснащений 6,0-літровим V8 і багато укомплектований.

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У США виявили добре збережений Hummer H2 2004 року. Автомобіль не експлуатувався і виглядає так, ніби щойно придбаний у автосалоні. Про нього розповіли на сайті аукціону Cars and Bids, де позашляховик виставили на продаж.

Пробіг позашляховика становить лише 210 км Фото: Cars and Bids

На одометрі Hummer H2 висвічується пробіг усього 210 км. Упродовж двох десятиліть авто зберігали в гаражі і не експлуатували.

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Hummer H2 – капсула часу в майже ідеальному стані. На його кузові можна помітити лише незначні потертості, а салон, днище та силовий агрегат чудово збереглися. Також є оригінальні документи на авто, рідні килимки та аптечку.

Позашляховик чудово зберігся Фото: Cars and Bids

Комплектація Hummer H2 2004 року доволі багата. Його інтер’єр обшитий шкірою, є люк, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, акустика Bose, електропривід сидінь та пневмопідвіска.

Під капотом встановлено 6,0-літровий V8 Фото: Cars and Bids

Під капотом Hummer H2 встановлено 6,0-літровий V8 потужністю 320 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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