Мешают соседям: раритетные ретроавто годами ржавеют прямо на улице (фото)

Старинные авто годами стоят под открытым небом на улице. Их владельца выселили, однако он не хочет освобождать паркоместа для соседей.

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Коллекционер из Лондона собрал 18 старинных автомобилей и мотоциклов. Он хранит их на улице, что вызывает недовольство у соседей. Об этом рассказывает издание The Sun.

Bentley T1 Фото: The Sun

Британец начал собирать авто и мотоциклы более 20 лет назад. Поскольку он снимал жилье и не имел собственного склада или хотя бы гаража, то решил парковать их на своей и соседней улицах.

BMW 6 Series Фото: The Sun

С годами коллекция пополнялась новыми экземплярами. Автолюбитель приобрел винтажные Bentley T1, Rolls-Royce Silver Shadow, Daimler DS420, Jaguar XJ, BMW 5 Series и 6 Series. Кроме того, на улице стоят мотоциклы Honda и Kawasaki.

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Некоторые авто являются коллекционными раритетами, однако их состояние оставляет желать лучшего. За годы под открытым небом они покрылись ржавчиной, а их краска потрескалась.

В коллекции есть и винтажные мотоциклы Фото: The Sun

Подобный автопарк не слишком нравился соседям коллекционера. Машины занимают паркоместа и не дают проехать пожарным или скорой помощи. Одна из жительниц улицы пожаловалась: "Такое ощущение, что мы живем на свалке".

Фото: The Sun

Несколько лет назад муниципалитет конфисковал часть авто, но коллекционер привез другие машины на их место. В конце концов, соседи пожаловались полиции и британца выселили, однако машины остались на месте. Время от времени владелец приходит и протирает их, однако забирать не планирует.

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