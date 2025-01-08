Мешают соседям: раритетные ретроавто годами ржавеют прямо на улице (фото)
Старинные авто годами стоят под открытым небом на улице. Их владельца выселили, однако он не хочет освобождать паркоместа для соседей.
Коллекционер из Лондона собрал 18 старинных автомобилей и мотоциклов. Он хранит их на улице, что вызывает недовольство у соседей. Об этом рассказывает издание The Sun.
Британец начал собирать авто и мотоциклы более 20 лет назад. Поскольку он снимал жилье и не имел собственного склада или хотя бы гаража, то решил парковать их на своей и соседней улицах.
С годами коллекция пополнялась новыми экземплярами. Автолюбитель приобрел винтажные Bentley T1, Rolls-Royce Silver Shadow, Daimler DS420, Jaguar XJ, BMW 5 Series и 6 Series. Кроме того, на улице стоят мотоциклы Honda и Kawasaki.Важно
Некоторые авто являются коллекционными раритетами, однако их состояние оставляет желать лучшего. За годы под открытым небом они покрылись ржавчиной, а их краска потрескалась.
Подобный автопарк не слишком нравился соседям коллекционера. Машины занимают паркоместа и не дают проехать пожарным или скорой помощи. Одна из жительниц улицы пожаловалась: "Такое ощущение, что мы живем на свалке".
Несколько лет назад муниципалитет конфисковал часть авто, но коллекционер привез другие машины на их место. В конце концов, соседи пожаловались полиции и британца выселили, однако машины остались на месте. Время от времени владелец приходит и протирает их, однако забирать не планирует.
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