Заважають сусідам: раритетні ретроавто роками іржавіють просто на вулиці (фото)
Старовинні авто роками стоять просто неба на вулиці. Їх власника виселили, проте він не хоче звільняти паркомісця для сусідів.
Колекціонер із Лондона зібрав 18 старовинних автомобілів та мотоциклів. Він зберігає їх на вулиці, що викликає незадоволення у сусідів. Про це розповідає видання The Sun.
Британець почав збирати авто і мотоцикли понад 20 років тому. Оскільки він знімав житло і не мав власного складу чи бодай гаражу, то вирішив паркувати їх на своїй та сусідній вулицях.
Із роками колекція поповнювалася новими екземплярами. Автолюбитель придбав вінтажні Bentley T1, Rolls-Royce Silver Shadow, Daimler DS420, Jaguar XJ, BMW 5 Series та 6 Series. Крім того, на вулиці стоять мотоцикли Honda та Kawasaki.Важливо
Деякі авто є колекційними раритетами, проте їх стан залишає бажати кращого. За роки просто неба вони покрилися іржею, а їх фарба потріскалася.
Подібний автопарк не надто подобався сусідам колекціонера. Машини займають паркомісця та не дають проїхати пожежникам чи швидкій допомозі. Одна із жительок вулиці поскаржилася: "Таке відчуття, що ми живемо на звалищі".
Кілька років тому муніципалітет конфіскував частину авто, але колекціонер привіз інші машини на їх місце. Урешті решт, сусіди поскаржилися поліції і британця виселили, проте машини залишилися на місці. Час від часу власник приходить і протирає їх, однак забирати не планує.
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