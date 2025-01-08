Заважають сусідам: раритетні ретроавто роками іржавіють просто на вулиці (фото)

Старовинні авто роками стоять просто неба на вулиці. Їх власника виселили, проте він не хоче звільняти паркомісця для сусідів.

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Колекціонер із Лондона зібрав 18 старовинних автомобілів та мотоциклів. Він зберігає їх на вулиці, що викликає незадоволення у сусідів. Про це розповідає видання The Sun.

Bentley T1 Фото: The Sun

Британець почав збирати авто і мотоцикли понад 20 років тому. Оскільки він знімав житло і не мав власного складу чи бодай гаражу, то вирішив паркувати їх на своїй та сусідній вулицях.

BMW 6 Series Фото: The Sun

Із роками колекція поповнювалася новими екземплярами. Автолюбитель придбав вінтажні Bentley T1, Rolls-Royce Silver Shadow, Daimler DS420, Jaguar XJ, BMW 5 Series та 6 Series. Крім того, на вулиці стоять мотоцикли Honda та Kawasaki.

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Деякі авто є колекційними раритетами, проте їх стан залишає бажати кращого. За роки просто неба вони покрилися іржею, а їх фарба потріскалася.

У колекції є і вінтажні мотоцикли Фото: The Sun

Подібний автопарк не надто подобався сусідам колекціонера. Машини займають паркомісця та не дають проїхати пожежникам чи швидкій допомозі. Одна із жительок вулиці поскаржилася: "Таке відчуття, що ми живемо на звалищі".

Фото: The Sun

Кілька років тому муніципалітет конфіскував частину авто, але колекціонер привіз інші машини на їх місце. Урешті решт, сусіди поскаржилися поліції і британця виселили, проте машини залишилися на місці. Час від часу власник приходить і протирає їх, однак забирати не планує.

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