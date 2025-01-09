Не узнать: электрокроссовер Tesla Model Y 2025 рассекретили до презентации (фото)

Кроссовер Tesla Model Y Juniper изменится внешне, а его салон и шумоизоляцию улучшат. Запас хода электрокара вырастет.

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Электромобиль Tesla Model Y 2025 рассекретили до премьеры. Обновленный кроссовер проходит испытания в одной из скандинавских стран. Об этом сообщает сайт Drive.

Новая Tesla Model Y Juniper (именно такое рабочее название обновленной модели) дебютирует до конца первого квартала 2025 года. Ээлктрокроссовер модернизируют вслед за родственным седаном Tesla Model 3, однако его внешность претерпит более существенные изменения.

Фары и фонари Tesla Model Y 2025 соединены диодными полосами Фото: drive.com.au

На шпионских фото Tesla Model Y Juniper видна новая оптика, причем фары и фонари теперь соединены диодными полосами. Кроме того, электрокар получил новые бамперы.

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Изменения улучшат аэродинамику, что позволит несколько увеличить запас хода Tesla Model Y 2025. Кроме того, известно, что электрокроссоверу несколько обновят салон, улучшат шумоизоляцию и перенастроят подвеску.

Запас хода электрокара вырастет Фото: drive.com.au

Большинство версий Tesla Model Y Juniper должны сохранить силовые установки дорестайлинговой модели. Речь идет о вариантах Standard Range (295 л.с., батарея на 60 кВт∙ч) и Long Range (384 л.с., батарея на 82 кВт∙ч). Лишь топовый вариант Performance станет мощнее.

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