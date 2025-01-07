Будет две разные модели: новые Porsche Cayenne заметили во время тестов (фото)
Новый Porsche Cayenne четвертого поколения станет электромобилем. Впрочем, параллельно с ним будут выпускать обновленную бензиновую модель.
Новые Porsche Cayenne заметили во время испытаний в разных уголках мира. Кроссоверы планируют вывести на рынок в 2026 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Стоит отметить, что во время испытаний сфотографировали не одну, а сразу две разные модели Porsche Cayenne, которые будут выпускаться параллельно. Первая — обновленный Cayenne нынешнего поколения, которому несколько изменят дизайн.
На фото попал Porsche Cayenne Coupe. Модель сохранит бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л, однако во всех версиях они будут дополнены гибридными установками.Важно
Вторая модель — совершенно новый Porsche Cayenne четвертого поколения. Он станет электромобилем, а платформу РРЭ для него позаимствуют у нового Porsche Macan.
Электромобиль Porsche Cayenne отличается обтекаемым дизайном и напоминает внешне младшего брата Macan. Кроме того, видно, что он несколько крупнее бензиновой модели. Ожидается, что кроссовер получит полноприводные двухмоторные установки мощностью от 408 до примерно 1000 сил.
Кстати, недавно в Украине появился скоростной 1000-сильный электромобиль Porsche.
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