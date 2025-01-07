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Буде дві різні моделі: нові Porsche Cayenne помітили під час тестів (фото)

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Фото: carscoops.com | Електромобіль Porsche Cayenne

Новий Porsche Cayenne четвертого покоління стане електромобілем. Утім, паралельно з ним випускатимуть оновлену бензинову модель.

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Нові Porsche Cayenne помітили під час випрбувань у різних куточках світу. Кросовери планують вивести на ринок у 2026 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Нинішній Porsche Cayenne пройде оновлення
Фото: carscoops.com

Варто відзначити, що під час випробувань сфотографували не одну, а одразу дві різні моделі Porsche Cayenne, які випускатимуться паралельно. Перша – оновлений Cayenne нинішнього покоління, якому дещо змінять дизайн.

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Porsche Cayenne збереже бензинові двигуни
Фото: carscoops.com

На фото потрапив Porsche Cayenne Coupe. Модель збереже бензинові турбомотори об’ємом 3,0 та 4,0 л, проте у всіх версіях вони будуть доповнені гібридними установками.

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Друга модель – абсолютно новий Porsche Cayenne четвертого покоління. Він стане електромобілем, а платформу РРЕ для нього запозичать в нового Porsche Macan.

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Електричний Porsche Cayenne стане більшим та обтічнішим
Фото: carscoops.com

Електромобіль Porsche Cayenne вирізняється обтічним дизайном та нагадує зовні молодшого брата Macan. Крім того, видно, що він дещо більший за бензинову модель. Очікується, що кросовер отримає повнопривідні двомоторні установки потужністю від 408 до приблизно 1000 сил.

До речі, нещодавно в Україні з'явився швидкісний 1000-сильний електромобіль Porsche.

Також Фокус розповідав про найбільший електричний Porsche.