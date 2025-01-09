Не впізнати: електрокросовер Tesla Model Y 2025 розсекретили до презентації (фото)

Кросовер Tesla Model Y Juniper зміниться зовні, а його салон і шумоізоляцію покращать. Запас ходу електрокара виросте.

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Електромобіль Tesla Model Y 2025 розсекретили до прем’єри. Оновлений кросовер проходить випробування в одній зі скандинавських країн. Про це повідомляє сайт Drive.

Нова Tesla Model Y Juniper (саме така робоча назва оновленої моделі) дебютує до кінця першого кварталу 2025 року. Еелктрокросовер модернізують услід за спорідненим седаном Tesla Model 3, проте його зовнішність зазнає суттєвіших змін.

Фари та ліхтарі Tesla Model Y 2025 з"єднані діодними смугами Фото: drive.com.au

На шпигунських фото Tesla Model Y Juniper видно нову оптику, причому фари та ліхтарі тепер з’єднані діодними смугами. Крім того, електрокар отримав нові бампери.

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Зміни покращать аеродинаміку, що дозволить дещо збільшити запас ходу Tesla Model Y 2025. Крім того, відомо, що електрокросоверу дещо оновлять салон, покращать шумоізоляцію та пере налаштують підвіску.

Запас ходу електрокара виросте Фото: drive.com.au

Більшість версій Tesla Model Y Juniper повинні зберегти силові установки дорестайлінгової моделі. Мова йде про варіанти Standard Range (295 к. с., батарея на 60 кВт∙год) і Long Range (384 к. с., батарея на 82 кВт∙год). Лише топовий варіант Performance стане потужнішим.

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