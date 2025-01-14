Раритеты в саду: обнаружена заброшенная коллекция ретро-авто несуществующей марки (видео)

В коллекции собраны раритетные AMC Rebel Machine 1970 года. Изготовлено всего 2326 таких купе с 340-сильным V8.

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В коллекции собраны сразу три раритетных авто уже несуществующей марки — AMC Rebel Machine 1970 года. Изготовлено всего 2326 таких спортивных купе.

Автомобили годами ржавеют в саду Фото: скриншот / YouTube

Бренд AMC концерна American Motors существовал с 1959 по 1988 год, а недорогая модель Rebel производилась в 1967-1970 годах. AMC Rebel Machine — лимитированная заряженная версия модели.

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Купе AMC Rebel Machine оснащено 6,4-литровым V8 мощностью 340 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с.

В салоне авто повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Состояние AMC Rebel Machine разное. Одно авто в редкой бело-сине-красной окраске (таких купе выпустили 1000) в довольно неплохом состоянии, хотя его краска потрескалась, а в салоне разорвана отделка.

Изготовили только 2326 AMC Rebel Machine 1970 года Фото: AMC

Вторая машина салатового цвета местами заржавела. Третий автомобиль использовался в качестве донора для двух других, поэтому он частично разобран и ему не хватает ряда деталей.

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