Раритети у саду: виявлено занедбану колекцію ретроавто неіснуючої марки (відео)

У колекції зібрані раритетні AMC Rebel Machine 1970 року. Виготовлено лише 2326 таких купе з 340-сильним V8.

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У колекції зібрані одразу три раритетні авто вже неіснуючої марки – AMC Rebel Machine 1970 року. Виготовлено лише 2326 таких спортивних купе.

Автомобілі роками іржавіють у саду Фото: скриншот / YouTube

Бренд AMC концерну American Motors існував із 1959 по 1988 рік, а недорогу модель Rebel виготовляли в 1967-1970 роках. AMC Rebel Machine – лімітована заряджена версія моделі.

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Купе AMC Rebel Machine оснащене 6,4-літровим V8 потужністю 340 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с.

У салоні авто пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Стан AMC Rebel Machine різний. Одне авто в рідкісному біло-синьо-червоному забарвленні (таких купе випустили 1000) у досить непоганому стані, хоча його фарба потріскалася, а в салоні розірване оздоблення.

Виготовили лише 2326 AMC Rebel Machine 1970 року Фото: AMC

Друга машина салатового кольору місцями заіржавіла. Третій автомобіль використовувався в якості донора для двох інших, тому він частково розібраний і йому бракує низки деталей.

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