В Киеве засветился роскошный Range Rover за $80 000 на желтых номерах такси (фото)
Range Rover 2021 года получил желтые номера для такси и общественного транспорта. Роскошный внедорожник стоит от 80 000 долларов.
В Киеве заметили интересный Range Rover четвертого поколения. Премиальный внедорожник имеет номера такси. Его фотографию опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
Этот Range Rover 2021 года получил номерные знаки желтого цвета. Их выдают транспортным средствам, которые имеют лицензию на перевозку пассажиров — прежде всего, такси и общественному транспорту.
Такой Range Rover может быть или дорогим такси премиум-класса. Впрочем, в сообществе выдвинули другую версию — желтые номера такси могут использовать, чтобы беспрепятственно передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта и не получать штрафы.
Внедорожник Range Rover четвертой генерации (индекс L405) изготавливали с 2012 по 2022 год. Сейчас в Украине модель 2021 года стоит на подержанном рынке от 80 000 до 125 000 долларов.
По данным OpenDataUA, конкретно это такси Range Rover 2021 оснащено 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем Такой двигатель предлагали в версиях на 250, 300 и 350 сил.
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