У Києві засвітився розкішний Range Rover за $80 000 на жовтих номерах таксі (фото)

Range Rover 2021 року отримав жовті номери для таксі та громадського транспорту. Розкішний позашляховик коштує від 80 000 доларів.

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У Києві помітили цікавий Range Rover четвертого покоління. Преміальний позашляховик має номери таксі. Його світлину опублікували у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

Цей Range Rover 2021 року отримав номерні знаки жовтого кольору. Їх видають транспортним засобам, які мають ліцензію на перевезення пасажирів – передусім, таксі та громадському транспорту.

Range Rover випустили в 2021 році Фото: opendatabot

Такий Range Rover може бути або дорогим таксі преміумкласу. Утім, у спільноті висунули іншу версію – жовті номери таксі можуть використовувати, аби безперешкодно пересуватися виділеними смугами для громадського транспорту та не отримувати штрафи.

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Позашляховик Range Rover четвертої генерації (індекс L405) виготовляли з 2012 по 2022 рік. Наразі в Україні модель 2021 року коштує на вживаному ринку від 80 000 до 125 000 доларів.

Range Rover четвертого покоління випускали з 2012 по 2022 рік Фото: Land Rover

За даними OpenDataUA, конкретно це таксі Range Rover 2021 оснащене 3,0-літровим шестициліндровим турбодизелем Такий двигун пропонували у версіях на 250, 300 та 350 сил.

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