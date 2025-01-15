Культовая капсула времени: обнаружен мощный американский спорткар 70-х в новом состоянии (фото)

Выпущено всего 112 купе Dodge Charger R/T с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi. Авто способно разогнаться до сотни за 5,5 с и развить 240 км/ч.

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В США на аукцион Mecum выставили Dodge Charger 1970 года. За него планируют получить 160-180 тыс. долларов. О ценном авто рассказали на сайте аукциона.

В 1970 году изготовили всего 112 Dodge Charger R/T Hemi Фото: Mecum

Высокая цена Dodge Charger продиктована двумя факторами. Во-первых, это очень редкая топовая версия R/T Hemi. Всего в 1970 году изготовили всего 112 таких купе.

Спортивное авто прекрасно сохранилось Фото: Mecum

Спорткар Dodge Charger R/T оснащен большим 7,0-литровым V8 Hemi на 425 л. с. и 665 Н∙м. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость превышает 240 км/ч.

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Во вторых, этот Dodge Charger 1970 года — капсула времени с пробегом всего 21,8 тыс. км. Спорткар очень мало эксплуатировали, хранили в гараже и заботились о нем.

Под капотом авто установлен 425-сильный V8 Hemi Фото: Mecum

Автомобиль прекрасно сохранился и представители аукционного дома сначала не могли поверить, что его никогда не реставрировали. Кузов жидкого фиолетового цвета, белоснежный салон и силовой агрегат Dodge Charger R/T Hemi выглядят как новые. Сохранены оригинальные коврики, ключи и чек на автомобиль.

Кстати, на этом же аукционе уже продали капсулу времени Ford Mustang 1993 года за $181 500.

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