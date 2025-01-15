Культова капсула часу: виявлено потужний американський спорткар 70-х у новому стані (фото)

Випущено лише 112 купе Dodge Charger R/T із 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi. Авто здатне розігнатися до сотні за 5,5 с і розвинути 240 км/год.

Related video

У США на аукціон Mecum виставили Dodge Charger 1970 року. За нього планують отримати 160-180 тис. доларів. Про цінне авто розповіли на сайті аукціону.

У 1970 році виготовили лише 112 Dodge Charger R/T Hemi Фото: Mecum

Висока ціна Dodge Charger продиктована двома факторами. По-перше, це дуже рідкісна топова версія R/T Hemi. Усього в 1970 році виготовили лише 112 таких купе.

Спортивне авто чудово збереглося Фото: Mecum

Спорткар Dodge Charger R/T оснащений великим 7,0-літровим V8 Hemi на 425 к. с. та 665 Н∙м. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість перевищує 240 км/год.

Важливо

"Убивця" Ferrari: непоказний 40-річний Audi продають за ціною нового суперкара (фото)

По друге, цей Dodge Charger 1970 року – капсула часу з пробігом усього 21,8 тис. км. Спорткар дуже мало експлуатували, зберігали в гаражі та дбали про нього.

Під капотом авто встановлено 425-сильний V8 Hemi Фото: Mecum

Автомобіль чудово зберігся і представники аукціонного дому спочатку не могли повірити, що його ніколи не реставрували. Кузов рідкого фіолетового кольору, білосніжний салон та силовий агрегат Dodge Charger R/T Hemi виглядають як нові. Збережені оригінальні килимки, ключі та чек на автомобіль.

До речі, на цьому ж аукціоні вже продали капсулу часу Ford Mustang 1993 року за $181 500.

Також Фокус писав про рідкісний і нестандартний Porsche 80-х у новому стані.