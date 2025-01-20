Запас хода современных электромобилей проверили зимой — результаты (фото)
Все протестированные электромобили продемонстрировали снижение запаса хода при низких температурах. Впрочем, у одних моделей падение составило 5-9%, а у других — 20-30%.
Запас хода электромобилей зимой резко снижается — в этом нет секрета. В Норвегии решили проверить два десятка электромобилей в мороз. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Для проверки выбрали 24 современных электромобиля разных классов. Тест прошли седаны, минивэны и кроссоверы.
Электромобили тестировали при температуре воздуха от -3 до -7 градусов по Цельсию. В рамках автопробега батарею пытались разрядить до 10%.
В ходе испытаний выявили серьезное снижение запаса хода большинства моделей. Лишь шесть протестированных авто смогли преодолеть более 480 км.Важно
Лучший результат продемонстрировали электромобили Tesla Model 3 и Polestar 3 — оба авто проехали 531 км. Впрочем, стоит отметить, что у шведского электрокара реальный запас хода оказался лишь на 5% ниже паспортного, а у Tesla падение составило сразу 24%.
|Модель
|Паспортный запас хода, км
|Запас хода зимой, км
|Разница
|Polestar 3, 107 кВт∙ч
|560
|531
|5%
|Tesla Model 3 Long Range RWD, 82 кВт∙ч
|702
|531
|24%
|Porsche Taycan, 97 кВт∙ч
|592
|499
|16%
|Kia EV3, 81,4 кВт∙ч
|590
|499
|15%
|BYD Tang, 108,8 кВт∙ч
|530
|482
|9%
|Audi Q6 e-tron, 95 кВт∙ч
|616
|481
|22%
|Hongqi EHS7, 103,5 кВт∙ч
|540
|452
|16%
|Volkswagen ID.7 GTX Tourer, 86 кВт∙ч
|571
|440
|23%
|Ford Explorer EV, 79 кВт∙ч
|525
|437
|17%
|BYD Sea Lion 7, 91,3 кВт∙ч
|502
|436
|13%
|Lotus Emeya, 98,9 кВт∙ч
|500
|436
|13%
|Hyundai Ioniq 5, 80 кВт∙ч
|546
|436
|20%
|Xpeng G6, 87,5 кВт∙ч
|550
|429
|22%
|Porsche Macan, 95 кВт∙ч
|552
|429
|22%
|BYD Seal U, 87 кВт∙ч
|500
|421
|16%
|NIO EL8, 90 кВт∙ч
|503
|412
|18%
|BMW i5 Touring, 81,2 кВт∙ч
|497
|392
|21%
|Mercedes G580 EQ, 116 кВт∙ч
|443
|381
|14%
|Volvo EX30, 64,5 кВт∙ч
|472
|371
|21%
|Peugeot e-5008, 73 кВт∙ч
|488
|361
|26%
|Mini Countryman, 64,6 кВт∙ч
|399
|355
|11%
|Peugeot e-3008, 73 кВт∙ч
|510
|347
|32%
|Smart #3, 62 кВт∙ч
|415
|346
|17%
|Voyah Dream, 108,7 кВт∙ч
|482
|344
|29%
Наименьшее расстояние преодолел китайский электромобиль Voyah Dream с большой батареей на 108,7 кВт∙ч — всего 344 км, что на 29% меньше паспортного показателя. Наибольшее же различие (32%) зафиксировано у Peugeot e-3008.
Кстати, недавно электромобиль Volkswagen ID.7 преодолел более 900 км без подзарядки.
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