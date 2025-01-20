Запас хода современных электромобилей проверили зимой — результаты (фото)

Все протестированные электромобили продемонстрировали снижение запаса хода при низких температурах. Впрочем, у одних моделей падение составило 5-9%, а у других — 20-30%.

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Запас хода электромобилей зимой резко снижается — в этом нет секрета. В Норвегии решили проверить два десятка электромобилей в мороз. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Tesla Model 3 проехала 531 км, однако это на 24% меньше, чем паспортный запас хода

Для проверки выбрали 24 современных электромобиля разных классов. Тест прошли седаны, минивэны и кроссоверы.

Электромобили тестировали при температуре воздуха от -3 до -7 градусов по Цельсию. В рамках автопробега батарею пытались разрядить до 10%.

Voyah Dream показал худший результат

В ходе испытаний выявили серьезное снижение запаса хода большинства моделей. Лишь шесть протестированных авто смогли преодолеть более 480 км.

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Клуб 700 км: новые электромобили с самым большим запасом хода (фото)

Лучший результат продемонстрировали электромобили Tesla Model 3 и Polestar 3 — оба авто проехали 531 км. Впрочем, стоит отметить, что у шведского электрокара реальный запас хода оказался лишь на 5% ниже паспортного, а у Tesla падение составило сразу 24%.

Модель Паспортный запас хода, км Запас хода зимой, км Разница Polestar 3, 107 кВт∙ч 560 531 5% Tesla Model 3 Long Range RWD, 82 кВт∙ч 702 531 24% Porsche Taycan, 97 кВт∙ч 592 499 16% Kia EV3, 81,4 кВт∙ч 590 499 15% BYD Tang, 108,8 кВт∙ч 530 482 9% Audi Q6 e-tron, 95 кВт∙ч 616 481 22% Hongqi EHS7, 103,5 кВт∙ч 540 452 16% Volkswagen ID.7 GTX Tourer, 86 кВт∙ч 571 440 23% Ford Explorer EV, 79 кВт∙ч 525 437 17% BYD Sea Lion 7, 91,3 кВт∙ч 502 436 13% Lotus Emeya, 98,9 кВт∙ч 500 436 13% Hyundai Ioniq 5, 80 кВт∙ч 546 436 20% Xpeng G6, 87,5 кВт∙ч 550 429 22% Porsche Macan, 95 кВт∙ч 552 429 22% BYD Seal U, 87 кВт∙ч 500 421 16% NIO EL8, 90 кВт∙ч 503 412 18% BMW i5 Touring, 81,2 кВт∙ч 497 392 21% Mercedes G580 EQ, 116 кВт∙ч 443 381 14% Volvo EX30, 64,5 кВт∙ч 472 371 21% Peugeot e-5008, 73 кВт∙ч 488 361 26% Mini Countryman, 64,6 кВт∙ч 399 355 11% Peugeot e-3008, 73 кВт∙ч 510 347 32% Smart #3, 62 кВт∙ч 415 346 17% Voyah Dream, 108,7 кВт∙ч 482 344 29%

Наименьшее расстояние преодолел китайский электромобиль Voyah Dream с большой батареей на 108,7 кВт∙ч — всего 344 км, что на 29% меньше паспортного показателя. Наибольшее же различие (32%) зафиксировано у Peugeot e-3008.

Кстати, недавно электромобиль Volkswagen ID.7 преодолел более 900 км без подзарядки.

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