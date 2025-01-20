Запас ходу сучасних електромобілів перевірили взимку — результати (фото)

Усі протестовані електромобілі продемонстрували зниження запасу ходу за низьких температур. Утім, в одних моделей падіння склало 5-9%, а в інших — 20-30%.

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Запас ходу електромобілів взимку різко знижується — у цьому немає секрету. У Норвегії вирішили перевірити два десятки електромобілів у мороз. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Tesla Model 3 проїхала 531 км, проте це на 24% менше, аніж паспортний запас ходу

Для перевірки обрали 24 сучасні електромобілі різних класів. Тест пройшли седани, мінівени та кросовери.

Електромобілі тестували за температури повітря від -3 до -7 градусів за Цельсієм. У рамках автопробігу батарею намагалися розрядити до 10%.

Voyah Dream показав найгірший результат

У ході випробувань виявили серйозне зниження запасу ходу більшості моделей. Лише шість протестованих авто змогли подолати понад 480 км.

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Найкращий результат продемонстрували електромобілі Tesla Model 3 та Polestar 3 – обидва авто проїхали 531 км. Утім, варто відзначити, що в шведського електрокара реальний запас ходу виявився лише на 5% нижчим за паспортний, а в Tesla падіння склало одразу 24%.

Модель Паспортний запас ходу, км Запас ходу взимку, км Різниця Polestar 3, 107 кВт∙год 560 531 5% Tesla Model 3 Long Range RWD, 82 кВт∙год 702 531 24% Porsche Taycan, 97 кВт∙год 592 499 16% Kia EV3, 81,4 кВт∙год 590 499 15% BYD Tang, 108,8 кВт∙год 530 482 9% Audi Q6 e-tron, 95 кВт∙год 616 481 22% Hongqi EHS7, 103,5 кВт∙год 540 452 16% Volkswagen ID.7 GTX Tourer, 86 кВт∙год 571 440 23% Ford Explorer EV, 79 кВт∙год 525 437 17% BYD Sea Lion 7, 91,3 кВт∙год 502 436 13% Lotus Emeya, 98,9 кВт∙год 500 436 13% Hyundai Ioniq 5, 80 кВт∙год 546 436 20% Xpeng G6, 87,5 кВт∙год 550 429 22% Porsche Macan, 95 кВт∙год 552 429 22% BYD Seal U, 87 кВт∙год 500 421 16% NIO EL8, 90 кВт∙год 503 412 18% BMW i5 Touring, 81,2 кВт∙год 497 392 21% Mercedes G580 EQ, 116 кВт∙год 443 381 14% Volvo EX30, 64,5 кВт∙год 472 371 21% Peugeot e-5008, 73 кВт∙год 488 361 26% Mini Countryman, 64,6 кВт∙год 399 355 11% Peugeot e-3008, 73 кВт∙год 510 347 32% Smart #3, 62 кВт∙год 415 346 17% Voyah Dream, 108,7 кВт∙год 482 344 29%

Найменшу відстань подолав китайський електромобіль Voyah Dream із великою батареєю на 108,7 кВт∙год – лише 344 км, що на 29% менше за паспортний показник. Найбільше ж розходження (32%) зафіксоване в Peugeot e-3008.

До речі, нещодавно електромобіль Volkswagen ID.7 подолав понад 900 км без підзарядки.

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