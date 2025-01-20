Запас ходу сучасних електромобілів перевірили взимку — результати (фото)
Усі протестовані електромобілі продемонстрували зниження запасу ходу за низьких температур. Утім, в одних моделей падіння склало 5-9%, а в інших — 20-30%.
Запас ходу електромобілів взимку різко знижується — у цьому немає секрету. У Норвегії вирішили перевірити два десятки електромобілів у мороз. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Для перевірки обрали 24 сучасні електромобілі різних класів. Тест пройшли седани, мінівени та кросовери.
Електромобілі тестували за температури повітря від -3 до -7 градусів за Цельсієм. У рамках автопробігу батарею намагалися розрядити до 10%.
У ході випробувань виявили серйозне зниження запасу ходу більшості моделей. Лише шість протестованих авто змогли подолати понад 480 км.Важливо
Найкращий результат продемонстрували електромобілі Tesla Model 3 та Polestar 3 – обидва авто проїхали 531 км. Утім, варто відзначити, що в шведського електрокара реальний запас ходу виявився лише на 5% нижчим за паспортний, а в Tesla падіння склало одразу 24%.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Запас ходу взимку, км
|Різниця
|Polestar 3, 107 кВт∙год
|560
|531
|5%
|Tesla Model 3 Long Range RWD, 82 кВт∙год
|702
|531
|24%
|Porsche Taycan, 97 кВт∙год
|592
|499
|16%
|Kia EV3, 81,4 кВт∙год
|590
|499
|15%
|BYD Tang, 108,8 кВт∙год
|530
|482
|9%
|Audi Q6 e-tron, 95 кВт∙год
|616
|481
|22%
|Hongqi EHS7, 103,5 кВт∙год
|540
|452
|16%
|Volkswagen ID.7 GTX Tourer, 86 кВт∙год
|571
|440
|23%
|Ford Explorer EV, 79 кВт∙год
|525
|437
|17%
|BYD Sea Lion 7, 91,3 кВт∙год
|502
|436
|13%
|Lotus Emeya, 98,9 кВт∙год
|500
|436
|13%
|Hyundai Ioniq 5, 80 кВт∙год
|546
|436
|20%
|Xpeng G6, 87,5 кВт∙год
|550
|429
|22%
|Porsche Macan, 95 кВт∙год
|552
|429
|22%
|BYD Seal U, 87 кВт∙год
|500
|421
|16%
|NIO EL8, 90 кВт∙год
|503
|412
|18%
|BMW i5 Touring, 81,2 кВт∙год
|497
|392
|21%
|Mercedes G580 EQ, 116 кВт∙год
|443
|381
|14%
|Volvo EX30, 64,5 кВт∙год
|472
|371
|21%
|Peugeot e-5008, 73 кВт∙год
|488
|361
|26%
|Mini Countryman, 64,6 кВт∙год
|399
|355
|11%
|Peugeot e-3008, 73 кВт∙год
|510
|347
|32%
|Smart #3, 62 кВт∙год
|415
|346
|17%
|Voyah Dream, 108,7 кВт∙год
|482
|344
|29%
Найменшу відстань подолав китайський електромобіль Voyah Dream із великою батареєю на 108,7 кВт∙год – лише 344 км, що на 29% менше за паспортний показник. Найбільше ж розходження (32%) зафіксоване в Peugeot e-3008.
До речі, нещодавно електромобіль Volkswagen ID.7 подолав понад 900 км без підзарядки.
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