Range Rover на минималках: Tata готовит доступный премиальный электрокроссовер (фото)

Электрический кроссовер Tata Avinya X построен на платформе будущих Range Rover Evoque и Velar. Запас хода авто превышает 500 км.

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На автошоу в Нью-Дели дебютировала новая Tata Avinya X. Концепт является предвестником будущего роскошного электрокроссовера, который выйдет на рынок в 2026 году. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: Tata

Электромобиль Tata Avinya X — среднеразмерный спортивный кроссовер со стремительным дизайном. У него высокая оконная линия и наклоненные на большой угол наклона переднего и заднего стекла. Авто получило тоненькие светодиодные фары и фонари.

В салоне преобладает лаконичный стиль Фото: Tata

В основе Tata Avinya X лежит совершенно новая электрическая платформа EMA. Ее разработали специалисты Jaguar Land Rover и именно на ней построят новые Range Rover Evoque и Velar.

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В салоне преобладает минималистский стиль. Внутри почти нет кнопок, однако хватает отсеков для мелких вещей. Tata Avinya X получила узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Как спереди, так и сзади установлены отдельные кресла.

Авто получило четыре отдельных кресла Фото: Tata

Характеристики Tata Avinya X пока держатся в секрете, однако известно, что электрокроссовер получит мощные силовые установки, а его запас хода превысит 500 км.

Кстати, на автошоу в Нью-Дели показали и недорогой электрокроссовер Hyundai за $20 800.

Также Фокус писал о доступном семейном электрокаре от General Motors стоимостью $6500.