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Авто

Range Rover на мінімалках: Tata показала доступний преміальний електрокросовер (фото)

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Фото: Tata | Tata Avinya X — спортивний електричний кросовер

Електричний кросовер Tata Avinya X збудований на платформі майбутніх Range Rover Evoque та Velar. Запас ходу авто перевищує 500 км.

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На автошоу в Нью-Делі дебютувала нова Tata Avinya X. Концепт є провісником майбутнього розкішного електрокросовера, який вийде на ринок у 2026 році. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.

Tata Avinya, електромобіль Tata, кросовер Tata Fullscreen
Авто вирізняється обтічним дизайном
Фото: Tata

Електромобіль Tata Avinya X — середньорозмірний спортивний кросовер зі стрімким дизайном. У нього висока віконна лінія та нахилені на великий кут нахилу переднього та заднього скла. Авто отримало тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі.

салон Tata Avinya X, Tata Avinya, електромобіль Tata, кросовер Tata Fullscreen
У салоні переважає лаконічний стиль
Фото: Tata

В основі Tata Avinya X лежить абсолютно нова електрична платформа EMA. Її розробили спеціалісти Jaguar Land Rover і саме на ній збудують нові Range Rover Evoque та Velar.

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У салоні переважає мінімалістський стиль. Усередині майже немає кнопок, проте вистачає відсіків для дрібних речей. Tata Avinya X отримала вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Як спереду, так і ззаду встановлені окремі крісла.

салон Tata Avinya, електромобіль Tata, кросовер Tata Fullscreen
Авто отримало чотири окремі крісла
Фото: Tata

Характеристики Tata Avinya X поки тримають у секреті, проте відомо, що електрокросовер отримає потужні силові установки, а його запас ходу перевищить 500 км.

До речі, на автошоу в Нью-Делі показали і недорогий електрокросовер Hyundai за $20 800.

Також Фокус писав про доступний сімейний електрокар від General Motors вартістю $6500.