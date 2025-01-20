Range Rover на мінімалках: Tata показала доступний преміальний електрокросовер (фото)

Електричний кросовер Tata Avinya X збудований на платформі майбутніх Range Rover Evoque та Velar. Запас ходу авто перевищує 500 км.

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На автошоу в Нью-Делі дебютувала нова Tata Avinya X. Концепт є провісником майбутнього розкішного електрокросовера, який вийде на ринок у 2026 році. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Tata

Електромобіль Tata Avinya X — середньорозмірний спортивний кросовер зі стрімким дизайном. У нього висока віконна лінія та нахилені на великий кут нахилу переднього та заднього скла. Авто отримало тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі.

У салоні переважає лаконічний стиль Фото: Tata

В основі Tata Avinya X лежить абсолютно нова електрична платформа EMA. Її розробили спеціалісти Jaguar Land Rover і саме на ній збудують нові Range Rover Evoque та Velar.

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У салоні переважає мінімалістський стиль. Усередині майже немає кнопок, проте вистачає відсіків для дрібних речей. Tata Avinya X отримала вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Як спереду, так і ззаду встановлені окремі крісла.

Авто отримало чотири окремі крісла Фото: Tata

Характеристики Tata Avinya X поки тримають у секреті, проте відомо, що електрокросовер отримає потужні силові установки, а його запас ходу перевищить 500 км.

До речі, на автошоу в Нью-Делі показали і недорогий електрокросовер Hyundai за $20 800.

Також Фокус писав про доступний сімейний електрокар від General Motors вартістю $6500.