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Авто

Знаменитая капсула времени: 13-летний Chevrolet без пробега продали за $330 000 (фото)

Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2012, капсула времени
Фото: Barrett-Jackson | Chevrolet Corvette C6 не эксплуатировался и является капсулой времени

Купе Chevrolet Corvette C6 2012 года не эксплуатировалось и хранилось в отапливаемом гараже. 430-сильный спорткар выглядит как новый авто.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Chevrolet Corvette 2012 года. За спортивное авто отдали 330 000 долларов, ведь это капсула времени. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Chevrolet Corvette 2012, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette, капсула времени Fullscreen
Авто продали за $330 000
Фото: Barrett-Jackson

Этот Chevrolet Corvette C6 является стандартной моделью и не относится к редким лимитированным версиям, однако на его одометре высвечивается пробег всего 65 миль (105 км).

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Авто приобрел в 2012 году коллекционер Дэвид М. Ресслер, который владеет несколькими капсулами времени Corvette разных годов выпуска. Спорткар хранился в отапливаемом гараже и выглядит как новый авто. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

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Спорткар прекрасно сохранился
Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette C6 оснащен стандартным 6,2-литровым V8 мощностью 430 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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Под капотом установлен 430-сильный V8
Фото: Barrett-Jackson

Салон Chevrolet Corvette 2012 года отделан черной кожей. Комплектация спорткара включает раздельный климат-контроль, полированные колесные диски и электропривод сидений.

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