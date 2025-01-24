Знаменитая капсула времени: 13-летний Chevrolet без пробега продали за $330 000 (фото)

Купе Chevrolet Corvette C6 2012 года не эксплуатировалось и хранилось в отапливаемом гараже. 430-сильный спорткар выглядит как новый авто.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Chevrolet Corvette 2012 года. За спортивное авто отдали 330 000 долларов, ведь это капсула времени. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Авто продали за $330 000 Фото: Barrett-Jackson

Этот Chevrolet Corvette C6 является стандартной моделью и не относится к редким лимитированным версиям, однако на его одометре высвечивается пробег всего 65 миль (105 км).

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Авто приобрел в 2012 году коллекционер Дэвид М. Ресслер, который владеет несколькими капсулами времени Corvette разных годов выпуска. Спорткар хранился в отапливаемом гараже и выглядит как новый авто. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

Спорткар прекрасно сохранился Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette C6 оснащен стандартным 6,2-литровым V8 мощностью 430 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Под капотом установлен 430-сильный V8 Фото: Barrett-Jackson

Салон Chevrolet Corvette 2012 года отделан черной кожей. Комплектация спорткара включает раздельный климат-контроль, полированные колесные диски и электропривод сидений.

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