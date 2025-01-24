Знаменита капсула часу: 13-річний Chevrolet без пробігу продали за $330 000 (фото)

Купе Chevrolet Corvette C6 2012 року не експлуатувалося і зберігалося в опалюваному гаражі. 430-сильний спорткар має вигляд нового авто.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Chevrolet Corvette 2012 року. За спортивне авто віддали 330 000 доларів, адже це капсула часу. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Авто продали за $330 000 Фото: Barrett-Jackson

Цей Chevrolet Corvette C6 є стандартною моделлю і не належить до рідкісних лімітованих версій, однак на його одометрі висвічується пробіг усього 65 миль (105 км).

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Авто придбав у 2012 році колекціонер Девід М. Ресслер, який володіє кількома капсулами часу Corvette різних років випуску. Спорткар зберігався в опалюваному гаражі і має вигляд нового авто. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані.

Спорткар чудово зберігся Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette C6 оснащений стандартним 6,2-літровим V8 потужністю 430 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год.

Під капотом встановлено 430-сильний V8 Фото: Barrett-Jackson

Салон Chevrolet Corvette 2012 року оздоблений чорною шкірою. Комплектація спорткара включає роздільний клімат-контроль, поліровані колісні диски та електропривід сидінь.

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