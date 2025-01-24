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Знаменита капсула часу: 13-річний Chevrolet без пробігу продали за $330 000 (фото)

Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2012, капсула часу
Фото: Barrett-Jackson | Chevrolet Corvette C6 не експлуатувався і є капсулою часу

Купе Chevrolet Corvette C6 2012 року не експлуатувалося і зберігалося в опалюваному гаражі. 430-сильний спорткар має вигляд нового авто.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Chevrolet Corvette 2012 року. За спортивне авто віддали 330 000 доларів, адже це капсула часу. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette 2012, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette, капсула часу Fullscreen
Авто продали за $330 000
Фото: Barrett-Jackson

Цей Chevrolet Corvette C6 є стандартною моделлю і не належить до рідкісних лімітованих версій, однак на його одометрі висвічується пробіг усього 65 миль (105 км).

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Авто придбав у 2012 році колекціонер Девід М. Ресслер, який володіє кількома капсулами часу Corvette різних років випуску. Спорткар зберігався в опалюваному гаражі і має вигляд нового авто. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані.

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Спорткар чудово зберігся
Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette C6 оснащений стандартним 6,2-літровим V8 потужністю 430 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год.

Chevrolet V8 LS3, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2012, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлено 430-сильний V8
Фото: Barrett-Jackson

Салон Chevrolet Corvette 2012 року оздоблений чорною шкірою. Комплектація спорткара включає роздільний клімат-контроль, поліровані колісні диски та електропривід сидінь.

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