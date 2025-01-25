Гость из 90-х: в Киеве засветилось очень редкое итальянское авто (фото)

Lancia Delta HPE — редкая трехдверная версия итальянской модели с обвесом и спойлером. Хэтчбек-купе комплектовался двигателями мощностью до 190 сил.

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В Киеве сфотографировали Lancia Delta 1998 года в редком исполнении НРЕ. Таких автомобилей изготовили всего 3065. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lancia Delta НРЕ — спортивная версия модели. Большинство Lancia Delta второго поколения были пятидверными, а вот трехдверных хэтчбеков-купе выпустили чрезвычайно мало.

В салоне преобладает рубленый стиль Фото: Lancia

От стандартной Lancia Delta вариант НРЕ отличается большим углом наклона задних стоек и расширенными крыльями. Кроме того, хэтчбек получил обвес и спойлер.

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Салон Lancia Delta второго поколения отличается нестандартным рубленым дизайном с большим количеством кнопок и дополнительными циферблатами на центральной панели.

Lancia Delta НРЕ предлагали в версиях мощностью до 190 л.с. и все они комплектовались 5-ступенчатой механической КПП. Конкретно этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем на 109 л. с. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 11 с и развить 190 км/ч.

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