Гість із 90-х: у Києві засвітилося дуже рідкісне італійське авто (фото)
Lancia Delta HPE — рідкісна тридверна версія італійської моделі з обвісом та спойлером. Хетчбек-купе комплектували двигунами потужністю до 190 сил.
У Києві сфотографували Lancia Delta 1998 року в рідкісному виконанні НРЕ. Таких автомобілів виготовили лише 3065. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Lancia Delta НРЕ – спортивна версія моделі. Більшість Lancia Delta другого покоління були п’ятидверними, а от тридверних хетчбеків-купе випустили надзвичайно мало.
Від стандартної Lancia Delta варіант НРЕ відрізняється більшим кутом нахилу задніх стійок та розширеними крилами. Крім того, хетчбек отримав обвіс та спойлер.Важливо
Салон Lancia Delta другого покоління вирізняється нестандартним рубаним дизайном з великою кількістю кнопок та додатковими циферблатами на центральній панелі.
Lancia Delta НРЕ пропонували у версіях потужністю до 190 к. с. і всі вони комплектувалися 5-ступінчастою механічною КПП. Конкретно цей автомобіль оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном на 109 к. с. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 11 с та розвинути 190 км/год.
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