Гість із 90-х: у Києві засвітилося дуже рідкісне італійське авто (фото)

Lancia Delta HPE — рідкісна тридверна версія італійської моделі з обвісом та спойлером. Хетчбек-купе комплектували двигунами потужністю до 190 сил.

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У Києві сфотографували Lancia Delta 1998 року в рідкісному виконанні НРЕ. Таких автомобілів виготовили лише 3065. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lancia Delta НРЕ – спортивна версія моделі. Більшість Lancia Delta другого покоління були п’ятидверними, а от тридверних хетчбеків-купе випустили надзвичайно мало.

У салоні переважає рубаний стиль Фото: Lancia

Від стандартної Lancia Delta варіант НРЕ відрізняється більшим кутом нахилу задніх стійок та розширеними крилами. Крім того, хетчбек отримав обвіс та спойлер.

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Салон Lancia Delta другого покоління вирізняється нестандартним рубаним дизайном з великою кількістю кнопок та додатковими циферблатами на центральній панелі.

Lancia Delta НРЕ пропонували у версіях потужністю до 190 к. с. і всі вони комплектувалися 5-ступінчастою механічною КПП. Конкретно цей автомобіль оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном на 109 к. с. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 11 с та розвинути 190 км/год.

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