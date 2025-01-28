Ржавые раритеты: обнаружена секретная коллекция из более 200 ретроавто (видео)

В коллекции собраны классические американские автомобили. Раритетные Dodge, Plymouth и Ford ржавеют во дворе дома.

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В США нашли неизвестную коллекцию старинных авто. На участке под открытым небом собрано более 200 машин, выпущенных с 50-х по 70-е годы. О них рассказали в видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Автомобили собрал коллекционер Джои. Первую машину он поставил на этом участке в штате Луизиана 45 лет назад — это был пикап Chevrolet Apache 1959 года. Сейчас он не знает, сколько именно у него машин, однако отметил, что в 40-летнем возрасте имел 214 авто.

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В коллекции есть сразу семь Chevrolet Bel Air 1955 года, пикапы Ford, винтажные Cadillac и Mercury. Однако больше всего собрано автомобилей концерна Chrysler.

Dodge Charger 1966 года Фото: скриншот / YouTube

В частности, на улице стоят винтажные Dodge Coronet, Charger и Super Bee разных лет выпуска. Есть редкий Plymouth Belvedere 1966 года с 7,2-литровым 375-сильным V8 и несколько Plymouth Road Runner с 6,3-литровым двигателем на 335 л. с. Также можно увидеть Dodge Dart GT с 5,6-литровым мотором мощностью 275 сил.

Plymouth Belvedere 1966 года Фото: скриншот / YouTube

Состояние автомобилей разное. Одни машины лучше сохранились, другие — уже превратились в груды металла.

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