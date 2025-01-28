Іржаві раритети: виявлено секретну колекцію з понад 200 занедбаними ретроавто (відео)

У колекції зібрані класичні американські автомобілі. Раритетні Dodge, Plymouth та Ford іржавіють на подвір'ї будинку.

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У США знайшли невідому колекцію старовинних авто. На ділянці просто неба зібрано понад 200 машин, випущених з 50-х по 70-ті роки. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Автомобілі зібрав колекціонер Джої. Першу машину він поставив на цій ділянці в штаті Луїзіана 45 років тому — це був пікап Chevrolet Apache 1959 року. Зараз він не знає, скільки саме у нього машин, проте зазначив, що в 40-річному віці мав 214 авто.

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У колекції є одразу сім Chevrolet Bel Air 1955 року, пікапи Ford, вінтажні Cadillac і Mercury. Проте найбільше зібрано автомобілі концерну Chrysler.

Dodge Charger 1966 року Фото: скриншот / YouTube

Зокрема, надворі стоять вінтажні Dodge Coronet, Charger та Super Bee різних років випуску. Є рідкісний Plymouth Belvedere 1966 року з 7,2-літровим 375-сильним V8 та кілька Plymouth Road Runner з 6,3-літровим двигуном на 335 к. с. Також можна побачити Dodge Dart GT з 5,6-літровим мотором потужністю 275 сил.

Plymouth Belvedere 1966 року Фото: скриншот / YouTube

Стан автомобілів різний. Одні машини краще збереглися, інші — вже перетворилися на купи металу.

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