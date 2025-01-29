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Авто

Для любителей серфинга: Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник (фото)

Lexus LX, новый Lexus LX, Lexus LX Surf, Lexus LX 2025
Фото: Lexus | Lexus LX получил версию для серферов

Новый Lexus LX Surf получил внедорожные шины и багажник на крыше, а в его салоне установили ящики для снаряжения и крепления для перевозки доски для серфинга.

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Lexus LX получил нестандартную модификацию Surf. Внедорожник презентовали во время соревнований по серфингу на Гавайях. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Lexus LX Surf, Lexus LX, новый Lexus LX, Lexus LX 2025 Fullscreen
На крыше авто установили багажник
Фото: Lexus

Название подсказывает, что новый Lexus LX Surf создан для любителей серфинга. Мало того, в его разработке приняли участие профессиональные серферы.

Для езды по песку на пляже Lexus LX Surf получил 33-дюймовые внедорожные шины. На крыше авто установили трубчатый багажник, а добраться до него можно по лестнице сзади. Кроме того, внедорожник отличается матовой синей окраской, белой крышей и черным декором.

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Салон Lexus LX Surf отделали коричневой кожей. В багажнике установили крепления для перевозки доски для серфинга, а также выдвижную платформу с холодильником для напитков и ящиками для гидрокостюма или специального снаряжения.

новый Lexus LX, Lexus LX Surf, Lexus LX 2025 Fullscreen
В багажнике можно перевозить доску и снаряжение для серфинга
Фото: Lexus

Новый Lexus LX Surf оснащен стандартным 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 415 л.с. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, недавно обновленный Lexus LX 2025 получил мощную модификацию.

Также Фокус рассказывал о бронированном внедорожнике Lexus с тепловизором.