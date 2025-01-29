Для любителів серфінгу: Lexus презентував оригінальний пляжний позашляховик (фото)

Новий Lexus LX Surf отримав позашляхові шини та багажник на даху, а в його салоні встановили шухляди для спорядження і кріплення для перевезення дошки для серфінгу.

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Lexus LX отримав нестандартну модифікацію Surf. Позашляховик презентували під час змагань із серфінгу на Гавайях. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.

На даху авто встановили багажник Фото: Lexus

Назва підказує, що новий Lexus LX Surf створений для любителів серфінгу. Мало того, в його розробці взяли участь професійні серфери.

Для їзди по піску на пляжі Lexus LX Surf отримав 33-дюймові позашляхові шини. На даху авто встановили трубчастий багажник, а добратися до нього можна драбиною ззаду. Крім того, позашляховик вирізняється матовим синім забарвленням, білим дахом та чорним декором.

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Салон Lexus LX Surf оздобили коричневою шкірою. У багажнику встановили кріплення для перевезення дошки для серфінгу, а також висувну платформу з холодильником для напоїв і шухлядами для гідрокостюма чи спеціального спорядження.

У багажнику можна перевозити дошку та спорядження для серфінгу Фото: Lexus

Новий Lexus LX Surf оснащений стандартним 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. У парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

До речі, нещодавно оновлений Lexus LX 2025 отримав потужну модифікацію.

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