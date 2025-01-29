В интернете показали неизвестный аналог "Логана" от Porsche (фото, видео)

Porsche C88 — компактный четырехметровый седан с оригинальным интерьером. Для модели разработали 1,1-литровые оппозитные двигатели на 48 и 68 сил.

Related video

Бренд Porsche известен своими спорткарами и мощными кроссоверами, однако не все знают, что в свое время он разрабатывал и бюджетные модели. В частности, в начале 90-х немецкие конструкторы создали недорогой седан Porsche C88. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Porsche C88 разработали по заказу китайского правительства, которое начало программу автомобилизации страны. От Porsche требовалось создать недорогое и простое в производстве авто. Его разработали всего за 4 месяца.

Porsche C88 отличается лаконичным дизайном Фото: Porsche

Проект назвали Porsche C88, где C — это China, а 88 — самое популярное число в Китае, которое является символом благополучия и достатка. Это был небольшой аналог современного "Логана" — четырехметровый седан В-класса с плавными обводами кузова.

Авто создали по заказу правительства Китая Фото: скриншот/YouTube

Если дизайн Porsche C88 был довольно простым, то интерьер отличался оригинальным стилем. Особенно нестандартно выглядели руль и циферблаты приборов.

Важно

Их выпустили всего два: уникальный 600-сильный Porsche 90-х бросили прямо на улице (фото)

Примечательно, что авто получило спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками, как у других Porsche тех лет. Кроме того, комплектация включала детское кресло. Также модель получила кондиционер и радио.

Салон седана отличается оригинальным стилем Фото: Porsche

Для Porsche C88 создали 1,1-литровую оппозитную четверку в версиях на 48 и 68 л. с. Более мощный вариант мог развить 160 км/ч. Кроме того, для авто разрабатывали дизель.

Porsche C88 получил спортивные передние кресла Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, китайское правительство в 1995 году закрыло проект, так как решило сосредоточиться на развитии местных автопроизводителей. Один из прототипов Porsche C88 сохранился до наших дней и сейчас демонстрируется в музее марки в Штутгарте.

Ранее Фокус рассказывал о редком и необычном Porsche 80-х в новом состоянии.

Также мы писали о малоизвестном канадском спорткаре 70-х годов.