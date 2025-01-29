У інтернеті показали невідомий аналог "Логана" від Porsche (фото, відео)
Porsche C88 — компактний чотириметровий седан із оригінальним інтер'єром. Для моделі розробили 1,1-літрові опозитні двигуни на 48 і 68 сил.
Бренд Porsche відомий своїми спорткарами та потужними кросоверами, проте не всі знають, що свого часу він розробляв і бюджетні моделі. Зокрема, на початку 90-х німецькі конструктори створили недорогий седан Porsche C88. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.
Porsche C88 розробили на замовлення китайського уряду, який розпочав програму автомобілізації країни. Від Porsche вимагалося створити недороге та просте у виробництві авто. Його розробили усього за 4 місяці.
Проєкт назвали Porsche C88, де C – це China, а 88 – найпопулярніше число в Китаї, яке є символом благополуччя та достатку. Це був невеликий аналог сучасного "Логана" – чотириметровий седан В-класу із плавними обводами кузова.
Якщо дизайн Porsche C88 був доволі простим, то інтер’єр вирізнявся оригінальним стилем. Особливо нестандартно виглядали кермо та циферблати приладів.Важливо
Примітно, що авто отримало спортивні передні крісла з інтегрованими підголівниками, як у інших Porsche тих років. Крім того, комплектація включала дитяче крісло. Також модель отримала кондиціонер і радіо.
Для Porsche C88 створили 1,1-літрову опозитну четвірку у версіях на 48 та 68 к. с. Потужніший варіант міг розвинути 160 км/год. Крім того, для авто розробляли дизель.
Утім, китайський уряд у 1995 році закрив проєкт, адже вирішив зосередитися на розвитку місцевих автовиробників. Один із прототипів Porsche C88 зберігся до наших днів і зараз демонструється в музеї марки у Штутгарті.
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