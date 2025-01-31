Гость из 2000-х: обнаружен культовый американский спорткар в заводской упаковке (фото)

Купе Dodge Viper вообще не эксплуатировалось и отлично сохранилось. Спорткар оснащен 8,0-литровым 450-сильным V10 и способен развить 298 км/ч.

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В США нашли идеально сохранившийся Dodge Viper 2002 года. Знаменитый спорткар проехал всего 840 км. Об этом сообщается на сайте Jalopnik.

Спортивное купе прекрасно сохранилось Фото: Craigslist

Это купе Dodge Viper GTS обнаружили в городе Финикс (штат Аризона). Владелец отметил, что несколько лет назад приобрел его у коллекционера, который два десятилетия хранил его и не эксплуатировал.

Руль и сиденья до сих пор запакованы в чехлы Фото: Craigslist

Dodge Viper вообще не ездил и стоял в гараже. Его кузов в отличном состоянии, а в салоне руль и кожаные сиденья до сих пор упакованы в полиэтиленовые чехлы. Сохранена вся оригинальная документация на авто.

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Купе Dodge Viper первого поколения является довольно редким. Изготовлено всего 6834 таких авто. Неудивительно, что эту капсулу времени планируют продать за 100 000 долларов.

Под капотом установлен 8,0-литровый 450-сильный V10 Фото: Craigslist

Dodge Viper GTS оснащен огромным 8,0-литровым V10 на 450 л. с. и 665 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 298 км/ч. Комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники и регулируемую подвеску.

Кстати, недавно на продажу выставили редкую капсулу времени Mercedes W126 AMG за $600 000.

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