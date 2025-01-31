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Авто

Гість із 2000-х: виявлено культовий американський спорткар у заводському пакуванні (фото)

Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 2002, капсула часу
Фото: Craigslist | Dodge Viper GTS проїхав усього 840 км за 23 роки

Купе Dodge Viper взагалі не експлуатувалося і чудово збереглося. Спорткар оснащений 8,0-літровим 450-сильним V10 і здатен розвинути 298 км/год.

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У США знайшли ідеально збережений Dodge Viper 2002 року. Знаменитий спорткар проїхав усього 840 км. Про це повідомляється на сайті Jalopnik.

Dodge Viper 2002, Dodge Viper, Dodge Viper GTS, капсула часу Fullscreen
Спортивне купе чудово збереглося
Фото: Craigslist

Це купе Dodge Viper GTS виявили у місті Фінікс (штат Арізона). Власник зазначив, що кілька років тому придбав його в колекціонера, який два десятиліття зберігав його і не експлуатував.

салон додж вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper GTS, Dodge Viper 2002, капсула часу Fullscreen
Кермо і сидіння досі запаковані в чохли
Фото: Craigslist

Dodge Viper взагалі не їздив і стояв у гаражі. Його кузов у чудовому стані, а в салоні кермо та шкіряні сидіння досі запаковані в поліетиленові чохли. Збережено всю оригінальну документацію на авто.

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Купе Dodge Viper першого покоління є доволі рідкісним. Виготовлено лише 6834 таких авто. Недивно, що цю капсулу часу планують продати за 100 000 доларів.

мотор додж вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper GTS, Dodge Viper 2002, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлено 8,0-літровий 450-сильний V10
Фото: Craigslist

Dodge Viper GTS оснащений величезним 8,0-літровим V10 на 450 к. с. і 665 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість становить 298 км/год. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідйомники та регульована підвіска.

До речі, нещодавно на продаж виставили рідкісну капсулу часу Mercedes W126 AMG за $600 000.

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