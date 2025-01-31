Гість із 2000-х: виявлено культовий американський спорткар у заводському пакуванні (фото)

Купе Dodge Viper взагалі не експлуатувалося і чудово збереглося. Спорткар оснащений 8,0-літровим 450-сильним V10 і здатен розвинути 298 км/год.

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У США знайшли ідеально збережений Dodge Viper 2002 року. Знаменитий спорткар проїхав усього 840 км. Про це повідомляється на сайті Jalopnik.

Спортивне купе чудово збереглося Фото: Craigslist

Це купе Dodge Viper GTS виявили у місті Фінікс (штат Арізона). Власник зазначив, що кілька років тому придбав його в колекціонера, який два десятиліття зберігав його і не експлуатував.

Кермо і сидіння досі запаковані в чохли Фото: Craigslist

Dodge Viper взагалі не їздив і стояв у гаражі. Його кузов у чудовому стані, а в салоні кермо та шкіряні сидіння досі запаковані в поліетиленові чохли. Збережено всю оригінальну документацію на авто.

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Купе Dodge Viper першого покоління є доволі рідкісним. Виготовлено лише 6834 таких авто. Недивно, що цю капсулу часу планують продати за 100 000 доларів.

Під капотом встановлено 8,0-літровий 450-сильний V10 Фото: Craigslist

Dodge Viper GTS оснащений величезним 8,0-літровим V10 на 450 к. с. і 665 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість становить 298 км/год. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідйомники та регульована підвіска.

До речі, нещодавно на продаж виставили рідкісну капсулу часу Mercedes W126 AMG за $600 000.

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