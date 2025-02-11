Будущая классика: какие подержанные авто со временем подорожают (фото)

Некоторые недорогие авто с пробегом со временем вырастут в цене, ведь станут коллекционными. Среди них — не только спорткары, но и компактные городские модели.

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Далеко не все подержанные авто теряют в цене с годами. Некоторые модели, наоборот, могут подорожать. И речь идет не только об экзотических суперкарах или эксклюзивных роскошных авто, ведь современной классикой могут стать и более дешевые и массовые модели. Британское издание Auto Express определило авто с пробегом, которые со временем подорожают.

Alpine A110

Alpine A110 Фото: Renault

Купе Alpine A110 от Renault — один из самых доступных среднемоторных спорткаров на рынке. Легкое авто привлекает прекрасно настроенным шасси и неплохой динамикой. В линейке есть более дорогие лимитированные версии, однако и базовый вариант со временем будет дорожать, ведь в будущем аналогичные модели вряд ли появятся из-за новых стандартов экологии и безопасности.

Rover 75

Rover 75

Флагман Rover 2000-х ранее был довольно дешевым, однако в последние годы его стоимость в Европе начала понемногу расти. Седан может заинтересовать элегантным ретростилем и роскошной отделкой салона кожей и деревом. Более ценными являются заряженные версии от MG (особенно с двигателем V8) и вариант с V6 и механической КПП. Лучше выбирать более ранние модели, которые качественнее собраны.

Mercedes-Benz A-Class W168

Mercedes A-Class Фото: Mercedes-Benz

Первое поколение Mercedes A-Class было довольно массовым, но сейчас этих авто на дорогах все меньше. Первая компактная модель немецкого бренда отличается нестандартным дизайном и практичным просторным салоном.

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Alfa Romeo 156 GTA

Alfa Romeo 156 GTA Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 156 GTA подорожала за последние годы. Заряженный седан с 2,5-литровым 250-сильным V6 способен развить 250 км/ч, а звук его выхлопа радует слух. Впрочем, это не самое надежное авто и из-за этого на рынке их становится все меньше.

Vauxhall VXR8

Vauxhall VXR8 Фото: General Motors

Большой седан с мощным V8 под капотом является достаточно редким на европейском рынке, ведь его изготавливали в Австралии. Модель предлагали в версиях на 411 и 425 сил и обе они способны разогнаться до 100 км/ч за 5 с.

Jaguar F-Type

Jaguar F-Type Фото: Jaguar

Jaguar переходит на выпуск электромобилей, поэтому последний бензиновый спорткар F-Type будет очень ценным в будущем. Конечно, вариант с 5,0-литровым 550-сильным V8 более привлекателен, однако и более дешевый 375-сильный V6 довольно интересен.

FIAT 124 Spider Abarth

FIAT 124 Spider Abarth Фото: Fiat

FIAT 124 Spider — недорогой двухместный кабриолет на базе Mazda MX-5 Miata. Он отлично управляется, а 170-сильного турбомотора в версии от Abarth вполне достаточно. К тому же, этих авто выпустили относительно немного.

Lexus LC500

Lexus LC Фото: Lexus

Lexus LC — роскошное купе с оригинальным дизайном и дорогим салоном, которое является более редким, чем BMW 8 Series. Более привлекательным является вариант LC 500 с 5,0-литровым V8 на 473 л. с. Lexus богато оснащен и имеет комфортабельную подвеску.

Lotus Elise Mk1

Lotus Elise Фото: Lotus

Lotus Elise первого поколения уже стал классикой и постепенно дорожает. Среднемоторный спорткар привлекает образцовой управляемостью и является отличным авто выходного дня. Его 118-сильный двигатель от Rover не самый мощный, однако легкому Lotus его хватает.

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BMW i3

BMW i3 Фото: BMW

Как ни странно, противоречивый BMW i3 также может стать ценным в будущем. Да, у него странный дизайн и небольшой запас хода, однако это первый электромобиль BMW. Он неплохо приспособлен к городской эксплуатации и имеет просторный салон.

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