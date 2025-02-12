Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 с запасом хода 1300 км (фото)

Новый Geely Galaxy L6 EM-i получил плагин-гибридную установку. Доступный седан способен проехать до 140 км на электротяге.

Related video

Седан Geely Galaxy L6 EM-i прошел обновление и поступает в продажу. В Китае электрифицированная модель подешевела и стоит от 79 800 юаней ($10 950), а вскоре ее начнут экспортировать. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Geely Galaxy L6 получил плагин-гибридную установку Фото: Geely

Седан Geely Galaxy L6 EM-i почти не изменился внешне и сохраняет вытянутый обтекаемый силуэт с заостренным "носом", аркообразной крышей и тоненькими диодными фарами и фонарями. Обновленную модель выдают обычные (а не выдвижные) дверные ручки. По размерам авто можно сравнить с VW Jetta.

Размеры Geely Galaxy L6 EM-i:

длина — 4782 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1489 мм;

колесная база — 2752 мм.

Запас хода авто достигает 1300 км Фото: Geely

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Базовая версия получила бесключевой доступ, навигацию, Wi-Fi и беспроводную зарядку смартфонов.

Важно

По цене Skoda Octavia: дебютировал семейный электрокар Zeekr с запасом хода 825 км (фото)

Новый Geely Galaxy L6 EM-i является плагин-гибридом — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 110 л. с. и 214-сильным электромотором. Максимальную скорость ограничили на 180 км/ч.

На передней панели установили два дисплея Фото: Geely

На выбор предложены батареи емкостью 8,5 и 19,1 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 60 и 140 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге Geely Galaxy L6 EM-i может проехать 1300 км.

Кстати, недавно дебютировал мощный семейный кроссовер от Geely и Volvo с гибридной установкой.

Также Фокус рассказывал о доступном гибридном седане от General Motors.