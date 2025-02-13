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Авто

Названы самые популярные цвета авто в мире и Украине за 2024 год

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Фото: Toyota | Самым популярным цветом в мире и Украине остается белый

Традиционные белый, серый и черный окрас авто остается популярным, однако в последнее время покупатели выбирают и яркие цвета.

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Определены самые популярные цвета авто в мире за 2024 год. Предпочтения автомобилистов начинают понемногу меняться и машины становятся более разноцветными. Об этом сообщает сайт Motor1.

По-прежнему самый популярный цвет автомобилей — белый: его доля на рынке составляет 34%. Второе место — у черного цвета (22%), а третье — у серого (17%). В то же время, растет популярность ярких цветов — зеленого, желтого и пурпурного.

Mercedes S-class, цвета авто, самые популярные цвета авто, самые популярные цвета авто Fullscreen
Черные авто до сих пор пользуются спросом
Фото: Mercedes-Benz

Самые популярные цвета авто в мире за 2024 год:

  1. Белый — 34%.
  2. Черный — 22%.
  3. Серый — 17%.
  4. Синий — 7%.
  5. Красный — 4%.
  6. Зеленый — 2%.
  7. Желтый — 1,5%.
  8. Коричневый — 1%.
  9. Бежевый — 1%.
  10. Пурпурный — 1%.

Предпочтения автомобилистов различаются в регионах. В частности, в Европе популярным стал бежевый цвет, в США — серый, а в Юго-Восточной Азии — черный.

Nissan Juke 2024, цвета авто, самые популярные цвета авто, самые популярные цвета авто Fullscreen
В 2024 году выросла популярность желтого цвета
Фото: Nissan

В Украине, по данным ассоциации "Укравтопром", самым популярным остается белый цвет — такую окраску имеют 35% авто, проданных в 2024 году.

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Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)
Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)

Самые популярные цвета авто в Украине за 2024 год:

  1. Белый — 35%.
  2. Серый — 33%.
  3. Черный — 15%.
  4. Синий — 7%.
  5. Зеленый — 3%.
  6. Красный — 2,9%.
  7. Бежевый — 2%.
  8. Коричневый — 1%.
  9. Желтый — 0,6%.
  10. Оранжевый — 0,4%.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных кроссоверах в мире за 2024 год.

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