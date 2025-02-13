Названы самые популярные цвета авто в мире и Украине за 2024 год

Традиционные белый, серый и черный окрас авто остается популярным, однако в последнее время покупатели выбирают и яркие цвета.

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Определены самые популярные цвета авто в мире за 2024 год. Предпочтения автомобилистов начинают понемногу меняться и машины становятся более разноцветными. Об этом сообщает сайт Motor1.

По-прежнему самый популярный цвет автомобилей — белый: его доля на рынке составляет 34%. Второе место — у черного цвета (22%), а третье — у серого (17%). В то же время, растет популярность ярких цветов — зеленого, желтого и пурпурного.

Черные авто до сих пор пользуются спросом Фото: Mercedes-Benz

Самые популярные цвета авто в мире за 2024 год:

Белый — 34%. Черный — 22%. Серый — 17%. Синий — 7%. Красный — 4%. Зеленый — 2%. Желтый — 1,5%. Коричневый — 1%. Бежевый — 1%. Пурпурный — 1%.

Предпочтения автомобилистов различаются в регионах. В частности, в Европе популярным стал бежевый цвет, в США — серый, а в Юго-Восточной Азии — черный.

В 2024 году выросла популярность желтого цвета Фото: Nissan

В Украине, по данным ассоциации "Укравтопром", самым популярным остается белый цвет — такую окраску имеют 35% авто, проданных в 2024 году.

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Самые популярные цвета авто в Украине за 2024 год:

Белый — 35%. Серый — 33%. Черный — 15%. Синий — 7%. Зеленый — 3%. Красный — 2,9%. Бежевый — 2%. Коричневый — 1%. Желтый — 0,6%. Оранжевый — 0,4%.

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