Названы самые популярные цвета авто в мире и Украине за 2024 год
Традиционные белый, серый и черный окрас авто остается популярным, однако в последнее время покупатели выбирают и яркие цвета.
Определены самые популярные цвета авто в мире за 2024 год. Предпочтения автомобилистов начинают понемногу меняться и машины становятся более разноцветными. Об этом сообщает сайт Motor1.
По-прежнему самый популярный цвет автомобилей — белый: его доля на рынке составляет 34%. Второе место — у черного цвета (22%), а третье — у серого (17%). В то же время, растет популярность ярких цветов — зеленого, желтого и пурпурного.
Самые популярные цвета авто в мире за 2024 год:
- Белый — 34%.
- Черный — 22%.
- Серый — 17%.
- Синий — 7%.
- Красный — 4%.
- Зеленый — 2%.
- Желтый — 1,5%.
- Коричневый — 1%.
- Бежевый — 1%.
- Пурпурный — 1%.
Предпочтения автомобилистов различаются в регионах. В частности, в Европе популярным стал бежевый цвет, в США — серый, а в Юго-Восточной Азии — черный.
В Украине, по данным ассоциации "Укравтопром", самым популярным остается белый цвет — такую окраску имеют 35% авто, проданных в 2024 году.
Самые популярные цвета авто в Украине за 2024 год:
- Белый — 35%.
- Серый — 33%.
- Черный — 15%.
- Синий — 7%.
- Зеленый — 3%.
- Красный — 2,9%.
- Бежевый — 2%.
- Коричневый — 1%.
- Желтый — 0,6%.
- Оранжевый — 0,4%.
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