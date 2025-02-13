Названо найпопулярніші кольори авто у світі та Україні за 2024 рік
Традиційні біле, сіре та чорне забарвлення авто залишається популярним, проте останнім часом покупці обирають і яскраві кольори.
Визначено найпопулярніші кольори авто у світі за 2024 рік. Уподобання автомобілістів починають потроху змінюватися і машини стають більш різнобарвними. Про це повідомляє сайт Motor1.
Як і раніше, найпопулярніший колір автомобілів – білий: його частка на ринку становить 34%. Друге місце – у чорного кольору (22%), а третє – в сірого (17%). Водночас, зростає популярність яскравих кольорів – зеленого, жовтого та пурпурового.
Найпопулярніші кольори авто у світі за 2024 рік:
- Білий – 34%.
- Чорний – 22%.
- Сірий – 17%.
- Синій – 7%.
- Червоний – 4%.
- Зелений – 2%.
- Жовтий – 1,5%.
- Коричневий – 1%.
- Бежевий – 1%.
- Пурпуровий – 1%.
Уподобання автомобілістів різняться в регіонах. Зокрема, в Європі популярним став бежевий колір, в США – сірий, а в Рівденно-Східній Азії – чорний.
В Україні, за даними асоціації "Укравтопром", найпопулярнішим залишається білий колір – таке забарвлення мають 35% авто, проданих у 2024 році.
Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік:
- Білий – 35%.
- Сірий – 33%.
- Чорний – 15%.
- Синій – 7%.
- Зелений – 3%.
- Червоний – 2,9%.
- Бежевий – 2%.
- Коричневий – 1%.
- Жовтий – 0,6%.
- Оранжевий – 0,4%.
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