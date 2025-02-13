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Авто

Названо найпопулярніші кольори авто у світі та Україні за 2024 рік

Toyota RAV4, кольори авто, найпопулярніші кольори авто
Фото: Toyota | Найпопулярнішим кольором у світі та Україні залишається білий

Традиційні біле, сіре та чорне забарвлення авто залишається популярним, проте останнім часом покупці обирають і яскраві кольори.

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Визначено найпопулярніші кольори авто у світі за 2024 рік. Уподобання автомобілістів починають потроху змінюватися і машини стають більш різнобарвними. Про це повідомляє сайт Motor1.

Як і раніше, найпопулярніший колір автомобілів – білий: його частка на ринку становить 34%. Друге місце – у чорного кольору (22%), а третє – в сірого (17%). Водночас, зростає популярність яскравих кольорів – зеленого, жовтого та пурпурового.

Mercedes S-class, кольори авто, найпопулярніші кольори авто Fullscreen
Чорні авто досі користуються попитом
Фото: Mercedes-Benz

Найпопулярніші кольори авто у світі за 2024 рік:

  1. Білий – 34%.
  2. Чорний – 22%.
  3. Сірий – 17%.
  4. Синій – 7%.
  5. Червоний – 4%.
  6. Зелений – 2%.
  7. Жовтий – 1,5%.
  8. Коричневий – 1%.
  9. Бежевий – 1%.
  10. Пурпуровий – 1%.

Уподобання автомобілістів різняться в регіонах. Зокрема, в Європі популярним став бежевий колір, в США – сірий, а в Рівденно-Східній Азії – чорний.

Nissan Juke 2024, кольори авто, найпопулярніші кольори авто Fullscreen
У 2024 році виросла популярність жовтого кольору
Фото: Nissan

В Україні, за даними асоціації "Укравтопром", найпопулярнішим залишається білий колір – таке забарвлення мають 35% авто, проданих у 2024 році.

Важливо
Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)
Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)

Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік:

  1. Білий – 35%.
  2. Сірий – 33%.
  3. Чорний – 15%.
  4. Синій – 7%.
  5. Зелений – 3%.
  6. Червоний – 2,9%.
  7. Бежевий – 2%.
  8. Коричневий – 1%.
  9. Жовтий – 0,6%.
  10. Оранжевий – 0,4%.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік.

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