Названо найпопулярніші кольори авто у світі та Україні за 2024 рік

Традиційні біле, сіре та чорне забарвлення авто залишається популярним, проте останнім часом покупці обирають і яскраві кольори.

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Визначено найпопулярніші кольори авто у світі за 2024 рік. Уподобання автомобілістів починають потроху змінюватися і машини стають більш різнобарвними. Про це повідомляє сайт Motor1.

Як і раніше, найпопулярніший колір автомобілів – білий: його частка на ринку становить 34%. Друге місце – у чорного кольору (22%), а третє – в сірого (17%). Водночас, зростає популярність яскравих кольорів – зеленого, жовтого та пурпурового.

Чорні авто досі користуються попитом Фото: Mercedes-Benz

Найпопулярніші кольори авто у світі за 2024 рік:

Білий – 34%. Чорний – 22%. Сірий – 17%. Синій – 7%. Червоний – 4%. Зелений – 2%. Жовтий – 1,5%. Коричневий – 1%. Бежевий – 1%. Пурпуровий – 1%.

Уподобання автомобілістів різняться в регіонах. Зокрема, в Європі популярним став бежевий колір, в США – сірий, а в Рівденно-Східній Азії – чорний.

У 2024 році виросла популярність жовтого кольору Фото: Nissan

В Україні, за даними асоціації "Укравтопром", найпопулярнішим залишається білий колір – таке забарвлення мають 35% авто, проданих у 2024 році.

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Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік:

Білий – 35%. Сірий – 33%. Чорний – 15%. Синій – 7%. Зелений – 3%. Червоний – 2,9%. Бежевий – 2%. Коричневий – 1%. Жовтий – 0,6%. Оранжевий – 0,4%.

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