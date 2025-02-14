По цене Camry: Chery выпустила электрифицированный седан с запасом хода 1500 км (фото)

Новый Chery Fulwin A9 станет флагманом марки. Седан Е-класса получит плагин-гибридную установку, которая позволит преодолевать 200 км на электротяге.

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Опубликованы официальные фото Chery Fulwin A9. Большой электрифицированный седан вскоре поступит в продажу по цене на уровне Toyota Camry — от 250 000 юаней ($35 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: Chery

Новый Chery Fulwin A9 2025 станет флагманским седаном китайской марки. Пятиметровое авто Е-класса отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей, выраженным "носом" и продолговатыми фарами. Сзади установлено широкое выдвижное антикрыло.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Chery

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Салон Chery Fulwin A9 отделан кожей Седан получил двухспицевый руль, цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Комплектация включает камеры кругового обзора, парковочный автопилот, распылитель духов, акустику с 23 динамиками и функцией активного шумоподавления и систему полуавтономного движения.

В отделке использована кожа Фото: Chery

Новый Chery Fulwin A9 является плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 143 л. с. и 204-сильным электромотором. Полноприводный седан способен проехать до 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1500 км.

Между прочим, вскоре на украинский рынок выйдет недорогой электрокроссовер Chery с запасом хода более 500 км.

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