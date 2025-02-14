За ціною Camry: Chery випустила електрифікований седан із запасом ходу 1500 км (фото)

Новий Chery Fulwin A9 стане флагманом марки. Седан Е-класу отримає плагін-гібридну установку, яка дозволить долати 200 км на електротязі.

Related video

Опубліковано офіційні фото Chery Fulwin A9. Великий електрифікований седан невдовзі надійде у продаж за ціною на рівні Toyota Camry — від 250 000 юанів ($35 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Chery

Новий Chery Fulwin A9 2025 стане флагманським седаном китайської марки. П’ятиметрове авто Е-класу вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом, вираженим "носом" та продовгуватими фарами. Ззаду встановлено широке висувне антиркило.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Chery

Важливо

Ціна $12 500 і запас ходу 2000 км: BYD випустив електрифікований аналог VW Jetta (фото)

Салон Chery Fulwin A9 оздоблений шкірою Седан отримав двохспицеве кермо, цифровий щиток приладів і 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає камери кругового огляду, паркувальний автопілот, розпилювач парфумів, акустику з 23 динаміками і функцією активного шумозаглушення та систему напівавтономного руху.

В оздобленні використано шкіру Фото: Chery

Новий Chery Fulwin A9 є плагін-гібридом із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 143 к. с. та 204-сильним електромотором. Повнопривідний седан здатен проїхати до 200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1500 км.

Між іншим, невдовзі на український ринок вийде недорогий електрокросовер Chery із запасом ходу понад 500 км.

Також Фокус розповідав про брутальний 1570-сильний позашляховик від Chery.