Какими электромобилями больше всего довольны их владельцы — исследование

Владельцы электрокаров оценили свои автомобили и рассказали, насколько они оправдали их ожидания. Лидерами рейтинга стали электрические BMW.

Related video

Американская организация J.D. Power провела опрос владельцев электромобилей. Power провела опрос владельцев электромобилей. Его задачей было определить, насколько они довольны своими авто и какие модели больше всего оправдали ожидания покупателей. Результаты исследования опубликовали на сайте J.D. Power.

В опросе приняли участие 6164 владельца электрокаров 2024 и 2025 модельного года. Их попросили оценить запас хода, скорость зарядки, управляемость, качество, надежность, безопасность, стоимость эксплуатации и ряд других параметров.

Средний балл в массовом сегменте составил 725 Фото: J.D. Power Владельцы пермиальных электрокаров больше довольны своими авто Фото: J.D. Power

Новые электромобили оценивали по 1000-балльной шкале. Средний показатель составил 725 баллов для массовых моделей и 756 — для премиальных.

Важно

Определены самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 3 лет (фото)

Больше всего владельцы ценят электромобили BMW. Кроссовер BMW iX набрал 790 баллов, а седан i4 — 783. Именно эти модели лидируют в премиальном сегменте, а третьим стал Rivian R1S (770 баллов).

Среди массовых моделей лидирует Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai

В массовом сегменте лучший электромобиль — Hyundai Ioniq 6 (751 балл). Второе место занимает Kia EV6 (743 балла), а третье — Chevrolet Equinox EV (737).

Кстати, недавно в США назвали самые качественные и надежные автомобили 2025 года.

Также Фокус писал о самых дорогих и самых дешевых в содержании авто.