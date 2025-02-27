Якими електромобілями найбільше задоволені їх власники — дослідження

Власники електрокарів оцінили свої автомобілі і розповіли, наскільки вони виправдали їх очікування. Лідерами рейтингу стали електричні BMW.

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Американська організація J.D. Power провела опитування власників електромобілів. Його завданням було визначити, наскільки вони задоволені своїми авто і які моделі найбільше виправдали очікування покупців. Результати дослідження опублікували на сайті J.D. Power.

В опитуванні взяли участь 6164 власники електрокарів 2024 та 2025 модельного року. Їх попросили оцінити запас ходу, швидкість зарядки, керованість, якість, надійність, безпеку, вартість експлуатації та низку інших параметрів.

Середній бал у масовому сегменті склав 725 Фото: J.D. Power Власники перміальних електрокарів більше задоволені своїми авто Фото: J.D. Power

Нові електромобілі оцінювали за 1000-бальною шкалою. Середній показник склав 725 балів для масових моделей і 756 – для преміальних.

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Найбільше власники цінують електромобілі BMW. Кросовер BMW iX набрав 790 балів, а седан i4 – 783. Саме ці моделі лідирують у преміальному сегменті, а третім став Rivian R1S (770 балів).

Серед масових моделей лідирує Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai

У масовому сегменті найкращий електромобіль – Hyundai Ioniq 6 (751 бал). Друге місце посідає Kia EV6 (743 бали), а третє – Chevrolet Equinox EV (737).

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