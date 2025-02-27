Якими електромобілями найбільше задоволені їх власники — дослідження
Власники електрокарів оцінили свої автомобілі і розповіли, наскільки вони виправдали їх очікування. Лідерами рейтингу стали електричні BMW.
Американська організація J.D. Power провела опитування власників електромобілів. Його завданням було визначити, наскільки вони задоволені своїми авто і які моделі найбільше виправдали очікування покупців. Результати дослідження опублікували на сайті J.D. Power.
В опитуванні взяли участь 6164 власники електрокарів 2024 та 2025 модельного року. Їх попросили оцінити запас ходу, швидкість зарядки, керованість, якість, надійність, безпеку, вартість експлуатації та низку інших параметрів.
Нові електромобілі оцінювали за 1000-бальною шкалою. Середній показник склав 725 балів для масових моделей і 756 – для преміальних.
Найбільше власники цінують електромобілі BMW. Кросовер BMW iX набрав 790 балів, а седан i4 – 783. Саме ці моделі лідирують у преміальному сегменті, а третім став Rivian R1S (770 балів).
У масовому сегменті найкращий електромобіль – Hyundai Ioniq 6 (751 бал). Друге місце посідає Kia EV6 (743 бали), а третє – Chevrolet Equinox EV (737).
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