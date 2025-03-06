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Авто

Раритетное американское авто 60-х простояло 30 лет в гараже (фото)

Dodge Coronet 1968, Dodge Coronet, Dodge Coronet R/T
Фото: Ebay | Dodge Coronet не эксплуатировали с 1995 года

Dodge Coronet R/T — редкая заряженная версия модели с 7,2-литровым 375-сильным V8. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить более 200 км/ч.

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В США обнаружили заброшенное купе Dodge Coronet 1968 года. Классическое авто на протяжении трех десятилетий стояло в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Dodge Coronet R/T, Dodge Coronet 1968, Dodge Coronet Fullscreen
Dodge Coronet R/T — редкая версия модели
Фото: Ebay

Этот Dodge Coronet R/T не эксплуатировался с 1995 года. Спортивное авто не реставрировали, хотя в свое время перекрасили. Впрочем, оно довольно неплохо сохранилось, а его пробег относительно небольшой для такого возраста — 140 тыс. км.

салон Dodge Coronet, Dodge Coronet 1968 Fullscreen
Салон Dodge Coronet неплохо сохранился
Фото: Ebay

Салон Dodge Coronet R/T в неплохом состоянии, хотя нуждается в химчистке. Автомобиль легко заводится и ездит.

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Сейчас купе Dodge Coronet 1968 года выставили на продажу на eBay за 49 000 долларов. Высокая цена обусловлена тем, что заряженный вариант R/T довольно редкий.

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Dodge V8, Dodge Coronet, Dodge Coronet 1968, Dodge Coronet R/T Fullscreen
Под капотом установлен 7,2-литровый 375-сильный V8
Фото: Ebay

Dodge Coronet пятого поколения выпускался с 1965 по 1970 год. 5,3-метровый спорткар в исполнении R/T оснащен большим 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить более 200 км/ч. Комплектация включает кондиционер, радио и усилитель руля.

Кстати, недавно в Украине заметили роскошное американское авто 70-х годов.

Также Фокус писал, что эксклюзивный Pontiac за $300 000 простоял 45 лет в гараже.

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