Раритетное американское авто 60-х простояло 30 лет в гараже (фото)
Dodge Coronet R/T — редкая заряженная версия модели с 7,2-литровым 375-сильным V8. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить более 200 км/ч.
В США обнаружили заброшенное купе Dodge Coronet 1968 года. Классическое авто на протяжении трех десятилетий стояло в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Dodge Coronet R/T не эксплуатировался с 1995 года. Спортивное авто не реставрировали, хотя в свое время перекрасили. Впрочем, оно довольно неплохо сохранилось, а его пробег относительно небольшой для такого возраста — 140 тыс. км.
Салон Dodge Coronet R/T в неплохом состоянии, хотя нуждается в химчистке. Автомобиль легко заводится и ездит.Важно
Сейчас купе Dodge Coronet 1968 года выставили на продажу на eBay за 49 000 долларов. Высокая цена обусловлена тем, что заряженный вариант R/T довольно редкий.
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Dodge Coronet пятого поколения выпускался с 1965 по 1970 год. 5,3-метровый спорткар в исполнении R/T оснащен большим 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить более 200 км/ч. Комплектация включает кондиционер, радио и усилитель руля.
Кстати, недавно в Украине заметили роскошное американское авто 70-х годов.
Также Фокус писал, что эксклюзивный Pontiac за $300 000 простоял 45 лет в гараже.
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