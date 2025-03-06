Раритетне американське авто 60-х простояло 30 років у гаражі (фото)
Dodge Coronet R/T — рідкісна заряджена версія моделі із 7,2-літровим 375-сильним V8. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути понад 200 км/год.
У США виявили покинуте купе Dodge Coronet 1968 року. Класичне авто упродовж трьох десятиліть стояло в гаражі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Dodge Coronet R/T не експлуатувався з 1995 року. Спортивне авто не реставрували, хоча свого часу перефарбували. Утім, воно досить непогано збереглося, а його пробіг відносно невеликий для такого віку — 140 тис. км.
Салон Dodge Coronet R/T в непоганому стані, хоча потребує хімчистки. Автомобіль легко заводиться і їздить.Важливо
Зараз купе Dodge Coronet 1968 року виставили на продаж на eBay за 49 000 доларів. Висока ціна обумовлена тим, що заряджений варіант R/T доволі рідкісний.
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Dodge Coronet п'ятого покоління випускали з 1965 по 1970 рік. 5,3-метровий спорткар у виконанні R/T оснащений великим 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути понад 200 км/год. Комплектація включає кондиціонер, радіо та підсилювач керма.
До речі, нещодавно в Україні помітили розкішне американське авто 70-х років.
Також Фокус писав, що ексклюзивний Pontiac за $300 000 простояв 45 років у гаражі.
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