Раритет из 70-х: культовое американское авто простояло 30 лет в гараже (видео)

Изготовлено всего 616 купе Dodge Charger SE 1971 года. Спортивное авто с 7,2-литровым 370-сильным V8 способно разогнаться до сотни за 6,5 с.

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В США обнаружили хорошо сохранившееся купе Dodge Charger 1971 года. Знаменитое американское авто стояло в гараже в Калифорнии три десятилетия. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Mopars5150.

Владелец рассказал, что в 1973 году Dodge Charger с небольшим пробегом приобрел его брат. Он довольно активно эксплуатировал автомобиль до 1995 года, а затем поставил его в гараж из-за неисправности подвески.

Изготовлено всего 616 купе Dodge Charger SE 440 1971 года Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, сразу отремонтировать Dodge Charger не удалось. Авто продолжало стоять в гараже, а позже его владелец ушел из жизни.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger 1971 года в неплохом состоянии, хотя и требует ремонта, ведь не заводится. Лакокрасочное покрытие кузова и внутренняя отделка не плохо сохранились. Комплектация авто включает люк и магнитолу.

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Примечательно, что это довольно редкая заряженная версия купе Dodge Charger SE 440. Таких машин в 1971 году собрали всего 616.

Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger SE 440 оснащен большим 7,2-литровым V8 мощностью 370 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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