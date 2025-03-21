Раритет із 70-х: культове американське авто простояло 30 років у гаражі (відео)

Виготовлено лише 616 купе Dodge Charger SE 1971 року. Спортивне авто з 7,2-літровим 370-сильним V8 здатне розігнатися до сотні за 6,5 с.

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У США виявили добре збережене купе Dodge Charger 1971 року. Знамените американське авто стояло в гаражі в Каліфорнії три десятиліття. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Mopars5150.

Власник розповів, що в 1973 році Dodge Charger з невеликим пробігом придбав його брат. Він досить активно експлуатував автомобіль до 1995 року, а потім поставив його в гараж через несправності підвіски.

Виготовлено лише 616 купе Dodge Charger SE 440 1971 року Фото: скриншот / YouTube

Утім, одразу відремонтувати Dodge Charger не вдалося. Авто продовжувало стояти в гаражі, а пізніше його власник пішов із життя.

Автомобіль непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger 1971 року в непоганому стані, хоча й потребує ремонту, адже не заводиться. Лакофарбове покриття кузова та внутрішнє оздоблення не погано збереглися. Комплектація авто включає люк та магнітолу.

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Примітно, що це доволі рідкісна заряджена версія купе Dodge Charger SE 440. Таких машин у 1971 році зібрали лише 616.

Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger SE 440 оснащений великим 7,2-літровим V8 потужністю 370 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

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