Раритет із 70-х: культове американське авто простояло 30 років у гаражі (відео)
Виготовлено лише 616 купе Dodge Charger SE 1971 року. Спортивне авто з 7,2-літровим 370-сильним V8 здатне розігнатися до сотні за 6,5 с.
У США виявили добре збережене купе Dodge Charger 1971 року. Знамените американське авто стояло в гаражі в Каліфорнії три десятиліття. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Mopars5150.
Власник розповів, що в 1973 році Dodge Charger з невеликим пробігом придбав його брат. Він досить активно експлуатував автомобіль до 1995 року, а потім поставив його в гараж через несправності підвіски.
Утім, одразу відремонтувати Dodge Charger не вдалося. Авто продовжувало стояти в гаражі, а пізніше його власник пішов із життя.
Dodge Charger 1971 року в непоганому стані, хоча й потребує ремонту, адже не заводиться. Лакофарбове покриття кузова та внутрішнє оздоблення не погано збереглися. Комплектація авто включає люк та магнітолу.
Примітно, що це доволі рідкісна заряджена версія купе Dodge Charger SE 440. Таких машин у 1971 році зібрали лише 616.
Dodge Charger SE 440 оснащений великим 7,2-літровим V8 потужністю 370 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
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