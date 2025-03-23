Культовое американское авто 50-х простояло более полувека в гараже (видео)

Chevrolet Bel Air — знаменитая американская модель 50-х годов с ярким дизайном. Седан оснащен 4,6-литровым 220-сильным V8 и автоматической КПП.

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В США обнаружили заброшенный седан Chevrolet Bel Air 1957 года. Знаменитое американское авто не эксплуатировалось более полувека. О нем рассказали на Youtube-канале WD Detailing.

Chevrolet Bel Air имеет владельца, который рассказал, что в последний раз катался на нем еще в школьном возрасте. Автомобиль принадлежал его отцу, который сейчас проживает в пансионате для пожилых людей. Машину поставили в гараж еще в 1973 году.

Фото: скриншот / YouTube

За 52 года Chevrolet Bel Air покрылся толстым слоем пыли и грязи. Когда же его отмыли, то оказалось, что автомобиль неплохо сохранился. На его кузове очень мало ржавчины, а салон в хорошем состоянии.

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Впрочем, седан требует ремонта тормозов, а также замены рабочих жидкостей, фильтров и свечей зажигания. После восстановления авто планируют продать.

Автомобиль отмыли и оказалось, что он неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Bel Air 1957 года сейчас ценится коллекционерами, ведь это одна из культовых американских моделей. Авто привлекает ярким дизайном с выраженными килями и большим количеством хрома.

Салон седана в хорошем состоянии Фото: скриншот / YouTube

Конкретно этот Chevrolet Bel Air оснащен 4,6-литровым 220-сильным V8 и автоматической КПП. Комплектация включает спортивный выхлоп, усилитель руля и радио.

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