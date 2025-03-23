Культове американське авто 50-х простояло понад пів століття у гаражі (відео)

Chevrolet Bel Air — знаменита американська модель 50-х років із яскравим дизайном. Седан оснащений 4,6-літровим 220-сильним V8 і автоматичною КПП.

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У США виявили занедбаний седан Chevrolet Bel Air 1957 року. Знамените американське авто не експлуатувалося понад пів століття. Про нього розповіли на Youtube-каналі WD Detailing.

Chevrolet Bel Air має власника, який розповів, що в останнє катався на нього ще у шкільному віці. Автомобіль належав його батьку, який зараз проживає у пансіонаті для літніх людей. Машину поставили в гараж ще в 1973 році.

Фото: скриншот / YouTube

За 52 роки Chevrolet Bel Air покрився товстим шаром пилу та бруду. Коли ж його відмили, то виявилося, що автомобіль непогано зберігся. На його кузові дуже мало іржі, а салон у гарному стані.

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Утім, седан потребує ремонту гальм, а також заміни робочих рідин, фільтрів та свіч запалювання. Після відновлення авто планують продати.

Автомобіль відмили і виявилося, що він непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Bel Air 1957 року зараз цінується колекціонерами, адже це одна із культових американських моделей. Авто приваблює яскравим дизайном із вираженими кілями та великою кількістю хрому.

Салон седана в гарному стані Фото: скриншот / YouTube

Конкретно цей Chevrolet Bel Air оснащений 4,6-літровим 220-сильним V8 та автоматичною КПП. Комплектація включає спортивний вихлоп, підсилювач керма та радіо.

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