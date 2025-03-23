Культове американське авто 50-х простояло понад пів століття у гаражі (відео)
Chevrolet Bel Air — знаменита американська модель 50-х років із яскравим дизайном. Седан оснащений 4,6-літровим 220-сильним V8 і автоматичною КПП.
У США виявили занедбаний седан Chevrolet Bel Air 1957 року. Знамените американське авто не експлуатувалося понад пів століття. Про нього розповіли на Youtube-каналі WD Detailing.
Chevrolet Bel Air має власника, який розповів, що в останнє катався на нього ще у шкільному віці. Автомобіль належав його батьку, який зараз проживає у пансіонаті для літніх людей. Машину поставили в гараж ще в 1973 році.
За 52 роки Chevrolet Bel Air покрився товстим шаром пилу та бруду. Коли ж його відмили, то виявилося, що автомобіль непогано зберігся. На його кузові дуже мало іржі, а салон у гарному стані.Важливо
Утім, седан потребує ремонту гальм, а також заміни робочих рідин, фільтрів та свіч запалювання. Після відновлення авто планують продати.
Chevrolet Bel Air 1957 року зараз цінується колекціонерами, адже це одна із культових американських моделей. Авто приваблює яскравим дизайном із вираженими кілями та великою кількістю хрому.
Конкретно цей Chevrolet Bel Air оснащений 4,6-літровим 220-сильним V8 та автоматичною КПП. Комплектація включає спортивний вихлоп, підсилювач керма та радіо.
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