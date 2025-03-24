Странный тюнинг: коллекционный японский суперкар превратили в клон Ferrari (фото)

Тюнинг Honda NSX превратил японское авто в копию Ferrari 360 Modena. В конструкции авто использованы оригинальные запчасти Ferrari.

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В Швейцарии можно заметить нестандартный суперкар. Внешне он очень напоминает Ferrari 360 Modena, однако его техническая "начинка" японская. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В конструкции авто использованы оригинальные комплектующие Ferrari Фото: с сайта mobile.de

Проект, названный Ferrari 361, воплотили в жизнь еще 18 лет назад. Копия Ferrari 360 Modena создана на базе культового купе Honda NSX. Примечательно, что сейчас две модели стоят примерно одинаково, однако тогда Ferrari был значительно ценнее, поэтому японским авто "пожертвовали".

Передняя и задняя часть, а также боковины Honda NSX изменены, чтобы суперкар стал похожим на Ferrari 360 Modena. При этом использовали оригинальные кузовные детали Ferrari — фары, фонари, бамперы, крышка переднего багажника.

В салоне Honda NSX заменили руль Фото: с сайта mobile.de

В салоне сиденья украсили логотипами Ferrari и установили спортивный руль Momo. В отделке использовали алькантару и карбон.

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3,0-литровый V6 Honda NSX остался, однако его доработали и увеличили мощность с 270 до 300 сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Сиденья украсили логотипами Ferrari Фото: с сайта mobile.de

Клон Ferrari 360 Modena проехал 98 562 км. Сейчас уникальное авто выставили на продажу за 75 000 евро.

Между прочим, недавно на аукцион выставили миниатюрный электрический клон "Гелендвагена".

Также Фокус рассказывал, что в Японии скрестили Nissan, Maserati и Porsche.