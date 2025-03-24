Дивний тюнінг: колекційний японський суперкар перетворили на клон Ferrari (фото)

Тюнінг Honda NSX перетворив японське авто на копію Ferrari 360 Modena. У конструкції авто використано оригінальні запчастини Ferrari.

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У Швейцарії можна помітити нестандартний суперкар. Зовні він дуже нагадує Ferrari 360 Modena, проте його технічна "начинка" японська. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У конструкції авто використані оригінальні комплектуючі Ferrari Фото: Із сайту mobile.de

Проєкт, названий Ferrari 361, втілили в життя ще 18 років тому. Копія Ferrari 360 Modena створена на базі культового купе Honda NSX. Примітно, що зараз дві моделі коштують приблизно однаково, проте тоді Ferrari був значно ціннішим, тому японським авто "пожертвували".

Передня і задня частина, а також боковини Honda NSX змінені, щоб суперкар став схожим на Ferrari 360 Modena. При цьому використовували оригінальні кузовні деталі Ferrari – фари, ліхтарі, бампери, кришка переднього багажника.

У салоні Honda NSX замінили кермо Фото: Із сайту mobile.de

У салоні сидіння прикрасили логотипами Ferrari і встановили спортивне кермо Momo. В оздобленні використали алькантару і карбон.

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3,0-літровий V6 Honda NSX залишився, проте його доопрацювали і збільшили потужність із 270 до 300 сил. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Сидіння прикрасили логотипами Ferrari Фото: Із сайту mobile.de

Клон Ferrari 360 Modena проїхав 98 562 км. Зараз унікальне авто виставили на продаж за 75 000 євро.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили мініатюрний електричний клон "Гелендвагена".

Також Фокус розповідав, що в Японії схрестили Nissan, Maserati та Porsche.